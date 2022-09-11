Cargill'in '1000 Çiftçi 1000 Bereket’i ikinci kez ödüllendirildi

Cargill Türkiye’nin 2019 yılında başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket kurumsal sosyal sorumluluk programı, iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından Uluslararası İşletme Ödülleri’nde bir kez daha Stevie ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Cargill Türkiye’nin çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, dijital tarım uygulamalarını ve tarlada sürdürülebilir yöntemleri yaygınlaştırmak hedefiyle 2019 yılında başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı, yine ‘en iyi’ler arasında yer aldı.

1000 Çiftçi 1000 Bereket, iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından olan ve bu yıl 70’e yakın ülkeden 3 bin 700’ün üzerinde adayın katıldığı 19. Uluslararası İşletme Ödülleri’nde (International Business Awards-IBA) ‘Yılın İletişim ve PR Kampanyası – Kurumsal Sorumluluk’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Uluslararası alanda bir kez daha takdire değer bulunan program, Stevie’den kazandığı ikinci ödül ile toplam ödül sayısını da 35’e çıkardı.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Hindistan Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in başarısının uluslararası arenada karşılık bulmasının kendilerini daha fazlasını yapmak için teşvik ettiğini vurguladı. Programın Türkiye’nin 14 ilinde, 4 binin üzerinde mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi çiftçi ile yola devam etti.

Çiftçiler program sayesinde geçen yıl zorlu iklim koşullarına ve kuraklığa rağmen yüzde 23’e varan verim artışı elde etti.