Çankırı’da buğday tohumu ekimi başladı

Üretken belediyecilik anlayışı ile tarıma kazandırdığı arazilerden elde edilen ürünleri dar gelirli ailelere ulaştıran Çankırı Belediyesi, Kenbağ mevkiinde belediyeye ait yaklaşık 300 dönümlük araziye buğday tohumu ekti. Yerli ve milli dokuz ton tohum toprakla buluştu.ÇORUM (İGFA) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ekimi ve bakımı yapılacak buğdayların hasadı ise Haziran sonunda gerçekleştirilecek. Buğday tarlasından elde edilecek ürün, 2023 yılında da una dönüştürülerek dar gelirli ailelere ulaştırılacak.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, geçen sene yaptıkları buğday hasadının verimli geçtiğini belirterek bu yıl biraz daha fazla alanı ektiklerini kaydetti.

Buğday ekim zamanının gelmesi ile birlikte mevcut araziyi sürerek tarıma elverişli hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Esen, arazi alanını %20 arttırarak önümüzdeki hasat vaktinde daha fazla verim beklediklerini kaydetti.