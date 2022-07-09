Çanakkale üreticisi toprak analizi projesini benimsedi

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hayata geçirilen "Ücretsiz Toprak Analizi" projesinin tanıtımı için üreticiler ile buluşmaya devam ediyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - “Ücretsiz Toprak Analizi” projesini üreticilere anlatmak amacı ile düzenlenen toplantılar kapsamında, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü Işıklar Dörtyol Köyü'nde üreticiler ile bir araya geldi. Bilgilendirme toplantısında Başkan Gökhan'a, Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural , CHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte, İl Genel Meclisi Üyeleri ile Yerel Kalkınma Birimi personelleri de eşlik etti.

Köy kahvesinde projeye ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Gökhan, tüm üreticileri Toprak Analizi projesinden faydalanmaya davet etti. Konuşmasında toprak analizinin önemine vurgu yapan Başkan Gökhan, toprak analizi ile üreticilerin gereksiz gübre kullanımının önüne geçebileceklerini ve böylelikle de hem gübre maliyetlerinin düşeceğini hem de toprağın korunabileceğini vurguladı.

Çanakkale'nin kalkınabilmesi için yerel üreticilerin mutlaka üretmesi gerektiğini ifade eden Başkan Gökhan, üretime destek olmak amacıyla üreticiler ile birlikte her zaman omuz omuza çalışacaklarını belirtti.