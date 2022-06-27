Çam fıstığında kötü giden yıllar sona erdi

Türkiye’nin çam fıstığı ihracatı son 5 senede yüzde 68 arttı.İZMİR (İGFA) - 10 yıldır çözülemeyen böcek sorunu ve iklim değişikliği gibi sebeplerle rekolte kaybı yaşanan çam fıstığı son dönemde olumlu bir grafik çiziyor.

2017 yılında 25 milyon dolarlara kadar gerileyen çam fıstığı ihracatı son 5 senede yüzde 68 yükseldi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, çam fıstığı ihracatının son 5 senede yüzde 68 artarak 2021 yılında 42 milyon dolara ulaştığını söyledi.

2021 yılında başta 29 milyon dolarla İtalya olmak üzere 34 ülkeye çam fıstığı ihraç edildiğni belirten Başkan Işık, "İhracatımızda Almanya yüzde 72 artışla 9 milyon dolarla ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 458 artışla 2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ağırlıklı olarak AB ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Ortadoğu ülkeleri de yükselen pazarlarımız arasında yer alıyor. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 6 milyon 662 bin dolarlık çam fıstığı ihraç ettik. Miktar bazında ise 113 ton ihracatımız var. Bu sene çam fıstığında 50 milyon dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.

Türkiye’nin dünyada önemli bir çam fıstığı üreticisi olduğunun altını çizen Işık, Bergama’daki Kozak Yaylası'ndaki 16 köyün geçim kaynağını buradan sağladığını anlattı.

Menderes, Aydın-Koçarlı-Mazon, Çine Topçam, Bozdoğan-Altıntaş, Muğla-Katrancı Köyü, Manisa-Gördes de önemli üretim merkezi bölgeleri olduğuna vurgu yapana Işık, uzun süredir çözülemeyen böcek sorunu ve iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde rekolte kaybı yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 10 sene öncesine kadar örneğin 2010 yılında 2 bin tona kadar ihracat yapıyorduk, 2021 yılı itibariyle baktığımızda ihracatımız 661 ton bandında. 2020 yılına göre miktar bazında ihracatımızda yüzde 3 azalma var. Rekolteyi belli bir seviyeye getirmeliyiz. Yeni üretim sahaları oluşturmalıyız" diye konuştu.