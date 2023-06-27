Çalışma Bakanı Vedat lşıkhan Mardin'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği memleketinde Mardin Valiliği’ni ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Vali Mahmut Demirtaş ve İl Protokolü tarafından karşılanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, karşılamanın ardından Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Işıkhan, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçerek Vali Demirtaş ile bir süre görüştü. Bakan Işıkhan, ardından Valilik Dara Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılarak ilimiz hakkında brifing aldı.

Bakan Işıkhan toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devraldığı Bakanlık görevinde ilk il ziyaretlerinden birini memleketi olan Mardin’e gerçekleştirmenin heyecanı içerisinde olduğunu dile getirerek, “Bana, baba ocağıma, evime geldiğimi hissettirdiğiniz için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz, her zaman bu toprakların evladı olmaktan gurur duyduk, ata topraklarımızı terk etmedik ve ihmal etmedik. Mardin, birçok medeniyete, birçok inanca ev sahipliği yapmış, onları bağrına basmış toprakların adıdır. Memleketimizi dünyada gururla temsil eden Mardinli hemşehrimiz Prof. Dr. Aziz Sancar gibi birçok yetişmiş insanımız vardır” dedi.

Bugüne kadar çalışmaları tamamen hak temelli ve insan odaklı bir bakış açısıyla yürütüp, bütün vatandaşların refahı ve huzuru için politikaları en etkili şekilde hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Uyguladığımız sosyal politikalarla asgari ücretli çalışanlarımız başta olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız. Sosyal güvenlik en önemli meselemizdi. Sosyal güvenlik sistemimizi iyileştirerek yapısal bir reformla tek şemsiye altında nüfusumuzun yüzde 99’unu kapsayacak bir hale getirdik.” ifadelerini kullandı.

Mardin’in son 21 yılda geçirdiği değişim ve dönüşüme dikkat çeken Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği hâlihazırdaki petrol arama çalışmalarımız Mardin’de de hızlanmış durumda. Yine doğalgaz altyapımız Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimizi kapsayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Hükümetimizin göreve geldiği 2002’den bugüne kadar ilimize gerçekleştirilen yatırım miktarı 96 milyar lirayı aşmış durumda. Sosyal devlet güçlü millet anlayışıyla, şehrimizin aktif sigortalı sayısını 46 binden, yaklaşık 190 bine çıkararak 20 yılda yüzde 305 oranında bir artış gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, amaçlarının Mardin için daha fazla hizmet ve yatırım olduğunu sözlerinne ekledi. Bakan Işıkhan’a ziyareti esnasında AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar ve AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı eşlik etti.