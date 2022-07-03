Çalışan-emekli ne kadar alacak? İşte 3600 ek gösterge detayları…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, çalışan ve emekli 5,3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağlayan tarihi nitelikteki ek gösterge düzenlemesinin kapsamı kamuoyu beklentileri doğrultusunda genişletildi.

ANKARA (İGFA) - Bakanlık tarafından değerlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle birlikte kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı. Böylece 1994 yılından bu yana kapsamlı bir şekilde ele alınmamış olan ek gösterge sistemi, güncel şartlara uyum sağlaması amacıyla, bütüncül bir bakış açısı gözeterek yeniden revize edildi.

Memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi ve memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.

Bu kapsamda öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla;

Tüm öğretmenlerin,

2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin,

Alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600’e yükseltildi.

Çalışmanın Kapsamı Tüm Meslek Gruplarının Faydalanacağı Biçimde Genişledi

Ayrıca avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı. Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri, gelir uzmanları ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanlar ve denetmenlerin de 2.200 olan ek göstergeleri 3.600 ek göstergeye çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında 2022 Temmuz ayı itibariyle ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun; emekli aylığında 1.728 TL, emekli ikramiyesinde ise 62.299 TL artış olacak. Örneğin; Temmuz ayı itibariyle birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7.878 TL’den 9.605 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 284.073 TL’den 346.371 TL’ye çıkacak. Polisler de söz konusu bu artıştan yararlanacak ve ek ödemeleri ile birlikte emekli aylıkları 7.978 TL’den 9.705 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 284.073 TL’den 346.371 TL’ye yükselecek. Ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilen sağlık çalışanları, din görevlileri, denetmen ve şube müdürü gibi memurların ise emekli aylıklarında 1.946 TL ve ikramiyelerinde 70.210 TL ilave ödeme olacak. Bu kapsamda bu kişilerin emekli aylıkları 7.659 TL’den 9.605 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 276.161 TL’den 346.371 TL’ye yükselecek.

Tutarlar 2022 Temmuz ayında yüzde 40 zam uygulanacağı varsayılarak hesaplanmış olup, ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 2023 Ocak ayında memur maaş zamları oranında artacak. Öte yandan kamuda unvanlar arasındaki hiyerarşi dikkate alınarak genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3.600 olan ek göstergeleri de 4.400 olarak yeniden belirlendi. Tüm bunlara ilaveten adalet duygusu rehberliğinde ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlarımıza ilave 600 puan verilmesi sağlanarak emekli ve çalışan tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde iyileştirme yapıldı.

Mülki İdare Amirleri ve Belediye Başkanları Unutulmadı

Meclise sevk edilen ek gösterge çalışmasında ayrıca mevcut sistemdeki hiyerarşik dengeler gözetilerek mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan valiler ve kaymakamlarımızın görev aylıklarında iyileştirme yapılmasına yönelik düzenlemeye yer verildi. Çalışmaya ilaveten belediye başkanlarımızın emekli aylıkları arasında makam tazminatından dolayı var olan farklılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu çerçevede 2008 sonrası göreve başlayan ya da 2008 öncesi göreve başlamış olup mevcut şartları sağlayamadığı için makam tazminatından faydalanamayan belediye başkanlarının emekli aylıkları söz konusu tazminatlar eklenmek suretiyle ödenecek. Bu sayede makam tazminatlarından faydalanamayan 2008 sonrası göreve başlamış bir belediye başkanının emekli aylığında temmuz ayı itibariyle 8.228 TL, il belediye başkanının emekli aylığında 7.199 TL, ilçe belediye başkanının emekli aylığında 4.113 TL ve diğer belediye başkanlarının emekli aylıklarında ise 3.086 TL artış olacak.

En Düşük Emekli Aylıkları 3500 TL’ye Yükselecek

Bakanlık tarafından yapılan çalışmada tüm emeklileri ilgilendiren çok önemli bir düzenleme de yer alıyor. Düzenleme ile mevcutta 2.500 TL olan en düşük emekli aylığı 3.500 TL’ye çıkıyor. Bu kapsamda 2022 Temmuz ayı itibariyle bütün emeklilerin aylıklarına ilk altı aylık zam da uygulanacak.