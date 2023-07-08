Büyükşehir’le tarımsal ürünler değerleniyor, üretim zenginleşiyor

Hayata geçirdiği projelerle Mersinli üreticinin yanında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersinli üreticilere fide, fidan, makine ve ekipman gibi destekler sağlayarak, tarımsal faaliyetleri hem sürdürülebilir kılıyor hem de üreticilerin yüzünü güldürüyor.MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda Mersin’e özgü ürünlerin katma değerini artırmak ve pazar zincirini genişletmek adına Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve kadınlar, Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nda ‘Yöresel Ürünler Atölyesi’nde bir araya geldi. Anamur’un muzu, Silifke’nin çileği, Toroslar’ın kivisi ve elması gibi Mersin’e özgü pek çok ürünü buluşturan etkinlikte kadınlar, Meral Seçer’le birlikte hem ‘Mum Atölyesi’ hem de ‘Kurutma Atölyesi’nde çalışma gerçekleştirdi.

Meral Seçer: “Mersin’imizde çok çeşitli tarımsal ürünlerimiz var”

Kente has ürünlerin ve lezzetlerin misafirlerle buluşturulduğu Eski Gülnar Oteli Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kenti temsil eden ürünlerin katma değerini artıran atölyeler düzenlendiğini ifade eden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, “Mersin’de çok çeşitli tarımsal ürünlerimiz var. Bu atölyeler sayesinde, ürünlerin farklı şekillerde nasıl katma değerli hale getirilerek değerlendirilebileceği katılımcılara öğretiliyor” dedi. Atölye çalışmalarıyla Mersin’e özgü ürünlerin kullanım alanlarının genişletilebileceğini de vurgulayan Meral Seçer, “Hem evdeki ürünlerin değerlendirilmesi hem de çocukların sağlıklı ürünler tüketmesi maksadıyla mevsiminde ürünlerin kurutulması çok önemli” diye konuştu.

“Atölyeler, girişimci kadınlara yol gösteriyor”

‘Mum Atölyesi’nde, tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen yağlarla mum çalışmaları yaptıklarını belirten Seçer, “Lavantadan portakala, portakaldan ada çayına varıncaya kadar kentimizdeki birçok üründen yağ elde edilebiliyor. Bu atölyede yağlar değerlendiriliyor ve ürünlerin katma değeri artıyor. Bu anlamda atölyelerin ev hanımlarına veya işletme kurmak isteyen girişimci kadınlara yol göstereceğini düşünüyorum” dedi.

Karakış: “Üreticilerimize sağladığımız desteklerin yanı sıra, ürünleri nasıl değerlendirebileceklerini de göstermek istiyoruz”

Mersinli üreticilere fide, fidan, makine ve ekipman yardımı yaparak desteklediklerini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Tuğba Karakış, “Gastronomi Konağı’nda ‘Yöresel Ürünler Atölyesi’ düzenledik. Mersinli üreticilerimizden tedarik ettiğimiz limon ve kara erikleri kurutarak bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, Mersinli üreticilere sağladıkları destekleri genişleterek üreticilerin daima yanında olduklarını söyleyen Karakış, “Üreticilerimize sağladığımız desteklerin yanı sıra, bu ürünleri nasıl değerlendirebileceklerini ve satacaklarını da göstermek istiyoruz. Kurutulmuş ürünlerde, meyve ve sebzeler çok güzel alternatif olabiliyor” dedi.

Hızlı tüketilmeyen meyve ve sebzelerin saklanması için kurutma yönteminin çok faydalı olduğunu dile getiren Karakış, “Kurutulan ürünler, cam kavanozda veya ağzı kapalı hava almayan paketlerde uzun ömürlü olacak şekilde saklanabilir” diye konuştu. Yüksek ısı kullanarak meyveleri çabuk kurutmanın gıdanın tekstürünü ve yapısını bozma ihtimali olduğuna dikkat çeken Karakış, meyvelerin 40 ile 70 derece arasında ve yaklaşık 6-8 saat arası kurutulması gerektiğini vurguladı.

Gürlekoğlu: “Misafirlerimiz, Mersin’in bütün yöresel ürünlerini deneyimlemiş olacak”

Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden biri olarak açılan Gastronomi Konağı’nın daha interaktif bir biçimde kullanılması için konakta atölye bölümlerine yer verdiklerini ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Gıda Mühendisi olarak görev yapan Döndü Gürlekoğlu, “Vatandaşlarımız buraya geldiğinde, hemen gitmelerini istemiyoruz. Burada atölyeler sayesinde anılar bırakmalarını ve daha çok zaman geçirmelerini istiyoruz” dedi. Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde üreticilere dağıttıkları lavanta, ada çayı gibi fidanların ekim ve dikim alanlarının ötesinde, pazar ağında da geniş bir yelpaze ile sunulmasını istediklerini ifade eden Gürlekoğlu, “Bizler bu ürünlere katma değer kazandırmak istiyoruz. Gastronomi Konağı’nda düzenlediğimiz atölyeler de, bunu sergileyebileceğimiz bir alan” diye konuştu.

Lavanta Atölyesi’nde yer alan, butik amaçlı kullanılan imbiklerle lavanta yağını çıkartabileceklerini gösterdiklerini söyleyen Gürlekoğlu, “Pazarda el yapımı mumlar isteniyor. Mumlara lavanta yağları katılarak, Mersin’in portakalı, Erdemli’nin limonu kurutularak, süslenip ürünlere katma değer kazandırıyoruz” dedi. Üreticilere ve girişimcilere, yaratacakları katma değer sayesinde farkındalık kazandırdıklarını söyleyen Gürlekoğlu, “Önümüzdeki günlerde Silifke Balandız ata tohumu ile ekşi mayalı ekmek yapacağız. Restoran bölümümüzde yapılan ekmeklerin satışını da burada gerçekleştireceğiz. Gastronomi Konağı’na gelen bütün vatandaşlarımız, Mersin’in tarımsal ve yöresel ürünlerini baştan sona deneyimlemiş olacaklar” ifadelerini kullandı.