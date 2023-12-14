Büyükşehir’den kıyı balıkçılarına destek

Adana Büyükşehir Belediyesi geleneksel kıyı balıkçılığına destek oluyor, yerinde, sürdürülebilir üretimi teşvik ediyor. Üreticilere destek kapsamında Karataş ilçesinde kıyı balıkçılığı yapan vatandaşlara 600 adet ip ağ ve 100 adet fanya takımı dağıtıldı.ADANA (İGFA) - Limanda gerçekleştirilen dağıtım törenine katılan balıkçılara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, “Karataş’ta ihmal edilmiş, yapılmamış ne eksik varsa kısa sürede yaptık. Pandemi ve deprem nedeniyle bize hizmet için 2 yıl kaldı ve bu kadar kısa sürede bu kadar çok problemi çözmek adeta mucizeydi. Daha büyük işler bizi bekliyor. Arıtma, su ve yol Karataş’a yaptığımız en önemli hizmetlerdir. Tüm bunlar Karataş’ın hak ettiği ama bugüne kadar yapılmamış, yapmaktan büyük gurur ve sevinç duyduğumuz işler” dedi.

BALIKÇILARIMIZIN YANINDAYIZ

Balıkçı teknelerinin limandan çıkarılması ve yeniden denize indirilmesiyle ilgili verdikleri desteği sürdüreceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Balıkçılarımız zor koşullarda evlerine ekmek götürmek için çalışıyorlar, denize açılıp nasiplerini arıyorlar. Boş mu dolu mu dönecekleri belli olmuyor. Biz de bunu bildiğimiz için onların yanında durmaya devam ediyoruz. Bugün dağıttığımız malzemelerle de destek veriyoruz.”

DEV HİZMETLERİ BORÇLANMADAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Adana’da, merkez ve kırsal diğer ilçelerde çok önemli işler yaptıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Mucize olarak adlandırılacak işleri gerçekleştirdik. 5 yeni bulvar yaptık. Yedigöze Barajı’ndan Yumurtalık’a kadar su getirme projesinin temelini İmamoğlu’nda 14 Aralık’ta atıyoruz. Görevi devraldığımızda borcumuz gelirimizin 5 katıydı, 2024’te gelirimiz borcumuzun 4 katı oluyor. Adana’yı mali olarak çok iyi bir noktaya getirdik. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız metronun ikinci etabını onaylarsa borç isteyeceğiz. Onun dışında ihtiyacımız yok. Geçen dönemde 894 bin ton asfalt dökülmüş, biz böylesine zorlu bir dönemde şu ana kadar 2 milyon 700 bin tonu aşkın asfalt döktük. D 400 Karayolu üzerinde çok kısa süre içinde 2 alt geçidi hizmete açtık, 3’üncüsü de bitmek üzere. Önümüzdeki dönemde daha fazla alt geçit yapacağız. 197 bulvar ve caddeyi yeniledik. 81 otobüs aldık, 30 adet daha alıyoruz. 300 iş makinesi aldık. Bunların tamamını tek kuruş borçlanmadan yaptık. İnşallah metro onaylanır ve onu da yaparız. Tramvay hattı için çalışmalar başladı, büyük bir kültür merkezi yapacağız. Hepsini önümüzdeki 5 yıl içinde yapacağız çünkü belediyenin ekonomik gücü var artık.”

Balıkçılar da Başkan Zeydan Karalar’a desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.