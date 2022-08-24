Büyükşehir’den Aksekili üreticilere destek

Antalya’nın dört bir yanında tarıma yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de tarımın yoğun olarak yapıldığı Sinanhoca Mahallesi’nde sulama borusu desteği sağladı. Akseki’de tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik ücretsiz toprak analizi hizmeti de verildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ‘Yerelden Kalkınma’ hedefleri doğrultusunda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, tarımın yoğun olarak yapıldığı ve ekonomisi tarıma dayalı olan Akseki Sinanhoca Mahallesi’nde boru desteği verildi. Tarımsal sulamada kapalı sulama sisteminin yaygınlaşması amacıyla sulama borusu hibe edildi.

TOPRAK ANALİZİ EĞİTİMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik başlattığı ücretsiz toprak analizi üreticileri memnun etti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Akseki’de ücretsiz toprak analizi çalışması başlatıldı. Bu kapsamda üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ÜRETİCİLER HİZMETTEN MEMNUN

Çiftçileri toprak analizine teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, uzmanlar tarafından Aksekili üreticilerin katılımıyla üretim alanlarından nasıl ve hangi zaman dilimlerinde toprak örneği alınacağı anlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetten son derece mutlu olduklarını söyleyen üreticiler, maliyetlerini azaltacak uygulama nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.