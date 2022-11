Büyükşehir, zeytin üreticilerini desteklemeye devam ediyor

Zeytin denilince ilk akla gelen şehir olan Balıkesir’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından zeytin üreticilerine destekler verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda ÇKS kayıtlı üreticilerden kura ile belirlenen; Burhaniye’den 175, Ayvalık’tan 144, Edremit’ten 117, Havran’dan 129 ve Gömeç’ten ise 54 üreticinin her birine; 10 zeytin toplama kasası ve 4 zeytin toplama örtüsü dağıtıldı.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran, Marmara, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Sındırgı, Savaştepe, Bigadiç ve İvrindi ilçeleri olmak üzere toplamda 14 ilçesinde zeytin üretimi yapılan Balıkesir’de, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan tüm üreticilere,kura ile Büyükşehir Belediyesi tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Etaplar halinde gerçekleşen dağıtımlar kapsamında Körfez Bölgesi’nde yer alan; Burhaniye, Havran, Gömeç, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde üretim yapan zeytincilere,Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Burhaniye’de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla zeytin toplama örtüsü ve zeytin toplama kasası dağıtım töreni yapıldı.

HER ÜRETİCİYE; 10 KASA, 4 ÖRTÜ

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne sahip “Ayvalık Zeytinyağı”, “Burhaniye Zeytinyağı”, “Edremit Zeytinyağı” ile “Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini” ile dünyanın en önemli zeytin üretim merkezlerini bünyesinde bulunduran Körfez Bölgesi’ndeki ÇKS kayıtlı üreticilerden kura ile belirlenenlerin her birine; 10 adet zeytin toplama kasası ve 4 adet zeytin toplama örtüsü dağıtıldı. Bu kapsamda; Burhaniye’den 175, Ayvalık’tan 144, Edremit’ten 117, Havran’dan 129 ve Gömeç’ten ise 54 üreticiye destek verildi.

DESTEKLER ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ARTARAK DEVAM EDECEK

Yılsonuna kadar bin üreticiye 10 bin adet zeytin toplama kasası ve 4 bin adet zeytin toplama örtüsü desteği verecek olan Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı zeytin hasat sezonunda da 13 bin zeytin üreticisine destek vermeyi hedefliyor.

810 bin dönüm zeytinliği ve 12 milyonu aşkın zeytin ağacı bulunan Balıkesir’de Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla üreticilere destekler vermeyi sürdürdüklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, dünyanın en değerli zeytin ve zeytinyağının üretildiği Körfez Bölgesi’nde üreticilere, bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.

Havran Ziraat Odası Başkanı Âdem Yakut, zeytin üreticilerine desteklerin devam etmesini dileyerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Zeytin üreticisinin alın teri ve emeklerine büyük saygı duyduklarını ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden çok memnun olduklarını söyleyerek devamının gelmesini istedi.

BURHANİYE GIDA AKREDİTE LABORATUVARI NUMUNE ALIMINA BAŞLADI

Zeytin üreticilerine gerekli desteğin verilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, geçtiğimiz yıl zeytin, zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitkilerle ilgili kurdukları ve bu yıl tüm gıda ürünlerini de dahil ettikleri Burhaniye Gıda Akredite Laboratuvarı’nı kullanmaları için çiftçileri davet etti ve laboratuvarın kurulum sürecinde finansman sağlayan ve gerekli izinlerin alınmasıyla ilgili büyük katkı sunan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

“ÇOK YERİNDE VE DEĞERLİ BİR DESTEK”

Zeytin üretiminin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kendisinin de bir zeytin üreticisi olduğunu belirterek onların her türlü ihtiyaçlarını bildiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle zeytin toplama örtüsü ve kasası dağıtımının, üreticiler için çok yerinde ve değerli bir katkı olduğunu sözlerine ekleyerek bereketli bir hasat sezonu diledi.

35 BÜYÜK PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Zeytincilere verilen desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hali hazırda 35 büyük proje yürüttüklerini söyleyerek “Havran’da ve Balıkesir Merkez’de ‘Peynir Çarşısı’ kuracağız. Gönen ve Bandırma bölgesinde 400 dekar alanda jeotermal seralar kuruldu. Oraya dünyanın en büyük Jeotermal Organize Sanayisini kuracağız. Birçok güzel projeyi daha birlikte yürütüyoruz. Bu destekler çitçilerimiz için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

TARIMSAL ÜRETİME HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANIYOR

Şehrin ekonomisinin yüzde 65’inin tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı olduğunu söyleyerek Balıkesir için önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Biz, üreticimizin elini nasıl güçlendirebiliriz, neler yaparsak üreticimiz daha az maliyetle daha iyi şekilde kazanç elde edebilir, bunun hesabını yapıyoruz. Şehrimizde tarımsal üretimi kalkındırmak ve daha kaliteli olmasını sağlamak amacıyla her yönden desteklerimizi sürdürüyoruz. Arıcılık faaliyetlerinden meyve-sebze ekimine, süt otu tohumundan arpa, buğday tohumuna, mera ıslahından küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak için Balıkesir Kuzusu damızlık koç dağıtımına ve yerli ırk buzağıların gelişimini destekleyen ürün verilmesine kadar birçok destekte bulunuyoruz. Bu desteklerin hepsi, şehrimizde berekete dönüşüyor.” dedi.

HEDEF BİR NUMARA OLMAK

Evrensel düşünüp, yerel hareket ettiklerini belirterek konuşmasını sürdüren Başkan yücel Yılmaz “Bundan yola çıkarak ürünlerimizin anlatıldığı, kayıt altına alındığı kitap çalışmaları yapıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden şehrimizin her köşesinde hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin bereketini artırarak kalkınmasını sağlıyoruz. Başka şehirlerde de bizim ürettiğimiz ürünlere bakıyorum, biz her zaman ilk dörde giriyoruz. Ben, birinciliğe alışkın biriyim. Balda da peynirde de zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin kalitesinde de bu şehir 10 numara bir şehir her şeyde birinci olması lazım. Bu konuda hedeflerimizi koyduk ve bunları gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.