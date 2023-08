Büyükşehir üreten kadınların yanında

7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali ön buluşması gerçekleştirildi. Kadınların desteklenmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması amacıyla düzenlenecek festival ön buluşmasında kadınlara seslenen Başkan Osman Zolan, “Sizlerle ne yaptıysak başarıya ulaştık” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla 07-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali ön buluşmasını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, festivalde yer almak isteyen kadın girişimciler ve davetliler katıldı.Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve el becerilerinin korunarak sonraki nesillere aktarılmasının da hedeflendiği festival hakkında bilgi veren Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, kendilerine her türlü imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkürlerini iletti. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ise, Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak uzun yıllardır kadınlarla birlikte güzel işlere imza attıklarını ifade ederek her koşulda kendilerine destek olan Başkan Osman Zolan’a teşekkürlerini iletti. Kadın Meclisi’nin üreten kadınların her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Özen, “Bizler sizlerle beraber varız. Sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sizlerle ne yaptıysak hep güzel oldu”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren kadınlarla birlikte pek çok çalışma ve projeyi hayata geçirdiklerini ve birçok önemli işe imza attıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, “Sizler güçlü olmazsanız, ayakta kalamazsanız, bu şehir, ülke ve ailelerimiz de ayakta kalamaz. Sizlerin her zaman yanında olmaya çalıştık, destek olduk” dedi. Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik mikro kredi desteklerinden el emeği pazarına, meslek edindirme kurslarından spor kurslarına uzanan çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Zolan, “Sizlerle ne yaptıysak başarıya ulaştık, hep güzel oldu. Bu yapacağımız festivalimizin inşallah başarılı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Zolan: Her zaman sizlerin yanındayız

Festivale başvuran kadın sayısından memnun olduklarını ifade eden Başkan Zolan, “Biz her zaman sizlerin yanındayız. Şunu unutmuyoruz; kadın eştir, kardeştir, ana’dır, kızımızdır. Hayatımızdan kadını çıkardığımızda hayatın hiçbir anlamı kalmaz. Bizim nazarımızda kadın çok değerlidir. İnşallah bu desteğimiz sizlere nefes olur. İnşallah festivalimiz güzel ve bereketli geçsin. Siz talep ettiğiniz sürece bu festivalimiz devam edecek.

Festival dolu dolu geçecek

Türk el sanatlarından ev tekstili ve hazır giyime çok farklı el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği festivalde, ahşap işçiliği, bijuteri, bakırcılık, takı tasarım, dikiş, örücülük, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, geri dönüşümden yapılmış süs eşyaları, minyatür objeler, sepetçilik, kozmetik, cilt bakımı, seramik işçiliği, çini, Türk süsleme sanatları (tezhip, hat, minyatür, ebru), tel kırma, nakış, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatlarından örnekler yer alacak. Ayrıca yöresel ev yapımı kuru gıda, pasta, salça reçel, turşu gibi gıdalar da festivalde bulunacak. 07-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nde konserler, söyleşiler, Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri de yer alacak.