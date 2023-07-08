Son Dakika

Büyükşehir desteğiyle çiftçinin yüzü gülüyor

EKONOMİ 08.07.2023, 08:25
Büyükşehir desteğiyle çiftçinin yüzü gülüyor

Her geçen gün artan girdi maliyetleri altında üreticiyi ezdirmemek için Büyükşehir’in hayata geçirdiği projelerden Alıç Fidanı Dağıtım Projesi ile Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan üreticiler, ektikleri fidanların meyvelerini vereceği ve gelir elde edecekleri günü iple çekiyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kırsal bölgelere ve tarıma yönelik destekleriyle, Türkiye’de örnek teşkil eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Vahap Seçer’in, ekonomik kalkınmanın temel taşı olarak gördüğü tarıma yönelik hayata geçirdiği projelerle adından sıklıkla söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, üreticinin her anında yanında olmaya devam ediyor. Her geçen gün artan girdi maliyetleri altında üreticiyi ezdirmemek için Büyükşehir’in hayata geçirdiği projelerden Alıç Fidanı Dağıtım Projesi ile Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan üreticiler, ektikleri fidanların meyvelerini vereceği ve gelir elde edecekleri günü iple çekiyor. Fidanları dağıtmakla da yetinmeyen Büyükşehir, üreticilerin verimli bir üretim yapabilmeleri için de ürün yetiştirme konusunda alanında uzman personelle destek oluyor. Silifke ilçesinde Alıç Fidanı Dağıtım Projesi’nden ve Gülnar ilçesinde ise Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan üreticiler, ektikleri fidanlara gözü gibi bakıyor, üretimi daha verimli hale getirmenin yollarını da Büyükşehir ile öğreniyor.

Özdemir: “493 üreticiye 12 bin 430 adet alıç fidanı dağıtıldı”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü personeli Hasan Özdemir, projeler hakkında bilgi vererek, “3 yıldır 11 ilçemizdeki 120 mahallemizde, 493 üreticimize 12 bin 430 adet alıç fidanı dağıttık. Sadece Silifke ilçemizde 148 üreticimize 4 bin 237 adet alıç fidanı desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan yüzde 50 hibe desteği ve Başkanımız Vahap Seçer’in tarımsal üretime destek vermesi, bize bu çalışmalarımızda güç kattı” diye konuştu. Üreticinin her anında yanlarında olduklarını belirten Özdemir, “Yetiştiricilikte nasıl teknik yetiştirme desteği sunuyorsak, pazarlamada da yönlendirme ve teşvik desteklerimiz olacaktır. Üreticilerimizi bundan sonraki süreçte kârlı ve güzel üretim faaliyeti beklemektedir” dedi.

“Gülnar ilçemizi potansiyel badem üreticisi ilçe konumuna getireceğiz”

Alıç fidanlarından sağlanan meyvelerin pazarlama olanaklarının çok geniş olduğuna dikkat çeken Özdemir; alıçın kendisinin yaş ve kuru meyve veya alıç sirkesi olarak, çiçek ve yapraklarının ise aromatik bitki olarak pazarlanabileceğini belirtti.

Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında ise 23 bin 400 adedi Gülnar’da olmak üzere, toplam 9 ilçedeki 93 mahallede 34 bin 200 adet badem fidanı dağıtıldığını belirten ve özellikle Gülnar’da badem fidanı talebinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Özdemir, “Talepler olduğu müddetçe, Büyükşehir Belediyesi olarak bu taleplerin karşılanmasında devamlılık sürdürülecektir. Bu bağlamda Gülnar ilçemizi potansiyel badem üreticisi ilçe konumuna getirme yönünde, üreticilerimize hem üretim hem pazarlama yönünde gerekli her türlü destek bundan sonraki süreçte de verilmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir sayesinde 60 liralık fidanların maliyeti 20-25 liraya düştü”

Alıç Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan Silifkeli üreticilerden Nusret Yıldırım, alıç fidanlarının kendilerine büyük bir gelir kaynağı olduğunu söyleyerek, “Alıçlarımız maşallah çok iyi verim yaptı. Büyükşehir’in köylülere bir desteğidir ve bundan dolayı memnunuz. Ekonomik olarak da bize katkısı oldu. Fidan dışarıda 60 liraysa, Büyükşehir sayesinde bize maliyeti 20-25 lira oldu” dedi.

Silifkeli üretici Hikmet Yıldırım ise, “Büyükşehir fidanlarımızı getirdi ve arazimize ektik. Fidanlar yüzde 100 kaliteli ve araziye uyum sağladı. Büyükşehir’deki mühendis arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, ağaçlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir verim aldık” diye konuştu. Daha önce alıç üretiminin olmadığını belirten Yıldırım, “Büyükşehir Belediyesi sayesinde yöre halkı da bahçe kurmaya başladı. Tarıma ve ileriye dönük bir yatırım bu” ifadelerini kullandı.

“Bu üretim ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak”

Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan Gülnarlı üretici Adil Başbağ, tarımsal üretimin durma noktasına geldiği Gülnar’a Başkan Seçer’in destek vermesinin çok değerli olduğunu söyledi. Başbağ, “Üretim olmadan yaşam olmuyor. İllaki üretmek zorundayız. Yüzde 50 hibe ile bize fidanlarımızı verdiler. Badem fidanlarını diktik ve yetiştirmeye başladık. Fidanlarımız daha iki yaşında. Bu üretim ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak. Sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Gülnarlı üretici Emin Tuncer ise, “Fideleri Büyükşehir bize hibeli verdi. Biz de buraya diktik. Şu anda ikinci yıldayız ve inşallah devamı da gelecek. Meyvesini satarak gelir elde edeceğiz, ekmeğimizi çıkaracağız” derken, Mahmut Tuncer de projenin ekonomik olarak kendilerine katkı sağladığını vurgulayarak, “Emekliyim. Maaşım yetmediği için, bunlardan da faydalanmak istiyoruz. Şimdi gelmeye başladılar. Bize de yardımcı olacaklar. Bilmediklerimizi öğrenmiş olacağız. Daha iyi olacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25