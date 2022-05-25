Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Kilo fiyatı yüzde yüz zamlandı mı?
Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’da küçükbaş kurbanlığın fiyatı ise 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatı da 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kala ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş kurbanlık arayışlarına şimdiden başladı. Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını alıp besiye çekerken, Erdal Doğan Samsun’daki kurbanlık fiyatları hakkında önemli bilgi verdi.
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında
Fiyatlar hakkında önemli bilgi veren Erdal Doğan, “Samsun ve çevre illerinde bu sene kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor.
Bölgemizde tarım ve hayvancılık çok yaygın. Fiyatlarda yaşanan enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış yaşandı.
Geçen yıl Samsun’da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satılıyor. Bu sene 60 TL satılıyor. Küçükbaş kurbanlık geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu.
Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı ise 15 bin TL’ye alabiliyordu.
Bu sene ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı 40 bin TL’yi buluyor.”
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