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BUYSAD: Tencere enflasyonunun ateşi bir nebze düştü

EKONOMİ 06.12.2022, 18:36
BUYSAD: Tencere enflasyonunun ateşi bir nebze düştü

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda enflasyonunun Nisan-Ağustos dönemine göre, son üç ayda nispeten durgun bir süreç geçirdiğini, ancak gündemde olan asgari ücret zammı ve diğer beklentiler ile yeni yılda ilave en az yüzde 30’luk bir maliyet yüküyle karşılaşacaklarına dikkat çekti.BURSA (İGFA) -  BUYSAD, tencereye giren 38 gıda ürünü ile oluşan veri tabanına göre Kasım ayı Tencere enflasyonu rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon rakamları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK’in verilerine göre Kasım ayı genel enflasyon rakamının 2,88 yıllık enflasyon rakamının ise 84.39 olduğunu belirten Başkan Dönmez, Kasım ayında tencere enflasyonun ise yüzde 6,0 olduğunu ifade etti.

2022 yılı 11 aylık tencere enflasyonun yüzde 114,47 olarak gerçekleştiğini bildiren BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, salgınla geçirilen 2020 ve 2021 yılı sonrasında bu kez Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tüm dünyada gıda fiyatlarını yükselttiğini kaydetti.

HAZIR YEMEK FİYATLARI YENİ YILDA ARTACAKTIR

Dönmez, son üç ayda gıda fiyatlarının nispeten durgun bir süreç geçirdiğini ancak her yıl olduğu gibi sene sonlarında ve Ramazan ayı öncesinde yaşanan gıda fiyatlarındaki hareketliliği tekrar beklediklerini ifade etti. Sektördeki fiyatların sadece gıda enflasyonu ile bağlantılı olmadığını, işçilikten SGK primlerine, enerjiden temizlik ürünlerine kadar birçok girdi maliyetinin söz konusu olduğuna vurgu yapan Başkan Dönmez, "Gıda enflasyonundaki durgun süreç hem bizim hem müşterilerimiz açısından son derece olumluydu. Sektör olarak elbette gıda fiyatlarının bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Ancak yeni yılla birlikte özellikle asgari ücret artışı, doğal olarak bizim sektörümüzde de maliyetleri artıracaktır. Diğer kalemlerde artış olmaması halinde bile, asgari ücretin yansıması bile sadece işçilikten yüzde 15’lik bir yük anlamına geliyor. Diğer öngördüğümüz girdi maliyetlerindeki artış toplamda yüzde 30’lu bulacak. Bu artışı da doğal olarak müşterilerimize sunduğumuz yemek fiyatlarına yansıtmak durumunda kalacağız. Paydaşlarımızın bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz"  diye konuştu.

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