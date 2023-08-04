BUYSAD: Menü fiyatlarında kıyaslamayı bırakın!

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSASD) Başkanı Coşkun Dönmez, bazı restoranların menü fiyatlarını maliyetlerin çok üzerinde artırdığını söylediBURSA (İGFA) - BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin girdi maliyetlerindeki artışları bahane ederek, menülerini maliyetin çok üzerinde fiyatlarla satışa sunduklarını ancak, kalite fiyat dengesini aşanların rekabette geri kalacakları uyarısında bulundu.

Piyasada çoğu sektörün maliyet bazlı fiyat belirlemek yerine rakipleri ile kendilerini kıyas ederek fiyat belirlemeye başladığını belirten BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, bazı restoranların maliyetlerin çok üzerinde menü fiyatı belirlediğini iddia etti.

"Genel giderler yükseldi ancak piyasada çoğu işletme gider artışını esas almayıp ‘kıyas’ yapıyor" diyen Dönmez, "Üzülerek söylüyorum bazı işletmeler fiyat artışlarını fırsata çevirmeye başladı. Bu ise enflasyonu tetikleyerek sabit gelirli kesimin zaten sınırda olan alım gücünü daha da aşağı çekerek resesyona yol açar. Bunun da acısını hep birlikte yaşarız" dedi.



Fiyat kalite dengesini kuranların ayakta kalacağını belirten Dönmez, tüm sektörler için uyarıda bulundu. Dönmez, bu süreçte fiyat kalite dengesini kuran işletmelerin ayakta kalacağını diğerlerini ise kaybedeceğini belirterek, "En doğru fiyat hammadde, genel giderler ve amortisman maliyetlerinin toplanıp makul bir kâr eklenmesi ile bulunur. Lütfen kıyas fiyatlamasını bırakalım artık” çağrısında bulundu.