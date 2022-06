BUYSAD: Gıda fiyatlarında küresel sıkıntı kaçınılmaz

BUYSAD Başkanı Dönmez, hububat ve et fiyatlarının daha da artabileceğini öne sürdü.BURSA (İGFA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Nisan ayında düşme eğilimine giren tencere enflasyonunun Mayıs ayında yine can yakıcı bir şekilde yükseldiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi halinde gıda fiyatlarındaki artışın küresel düzeyde devam edeceğini belirten Dönmez, gıda enflasyonunun Mayıs ayında yüzde 17,5, yılbaşından bu yana ise yüzde 76.93 oranında gerçekleştiğine dikkati çekti.

BUYSAD’ın verilerine göre, Nisan ayında tencere enflasyonunun yüzde 5 düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Dönmez, Mayıs ayındaki artışın 3 kat daha fazla olduğunu belirtti. Coşkun Dönmez, dünyadaki gelişmelerin gıda fiyatlarındaki artışın devam edeceği yönünde işaretler verdiğini ifade etti.

Dönmez, Malezya’nın Palm yağı, Hindistan’ın pirinç ihracatını durdurduğunu belirterek, hububat fiyatlarına bağlı olarak ekmek ve makarna fiyatlarının artabileceğini kaydetti.

Önümüzdeki dönemde fiyatları yeni sezona göre şekillenecek olan salça fiyatlarının da hazır yemek sektörünü doğrudan etkileyeceğini dile getiren Başkan Dönmez, et ve piliç fiyatlarının artabileceğine vurgu yaparak, "Yem fiyatlarındaki artışa bağlı olarak süt ve süt ürünleri sektöründe yüzde 30’luk bir artış söz konusu olabilir. Süte zam demek, ete zam demektir. Et bu gidişle 200 liraları zorlayacak gibi görünüyor. Et artınca piliç fiyatları zaten otomatik artıyor. Gıda da hem ülkemizde hem dünyada yakın zamanda bir dalgalanma olasılığını göz ardı edemeyiz. Eğer bunu döviz de tetiklerse sorun daha büyük olabilir" diye konuştu.