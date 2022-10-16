BUÜ, Emek Yağ ile Ar-Ge işbirliği protokolü imzaladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye’nin önemli firmalarından Emek Yağ Sanayi A.Ş. ile karşılıklı işbirliği protokolü imzaladı. Kurumlar arasında Ar-Ge esaslı proje ortaklığını başlatacak protokol sayesinde öğrenciler için de yeni staj ve uygulama dersi imkanlarının önü açılacak.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi, Üniversite-Sanayi işbirliği protokollerine bir yenisini daha ekledi.

Sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de en önemli ayçiçek yağı üreticilerinden birisi olan Emek Yağ ile anlaşma imzalandı. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve firmanın 5. kuşak temsilcilerinden Emek Yağ Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sühan Çokusuğlu ile Emek Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Uyar Duman imza attı.

PANDEMİ VE SAVAŞ GIDANIN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak sahip oldukları teorik bilgi birikimini, iş dünyanın pratik bilgi birikimi ile birleştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

Aynı zamanda toplumun ortak aklını temsil ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Teorik bilgi ile uygulamaya dayalı tecrübeyi bir araya getirdiğimiz takdirde çok olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İşbirliği alanlarımız çok geniş. Proje konularımız da aynı şekilde sayıca çok fazla. Bursa bir sanayi kenti. Bizler de üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Emek Yağ gibi kıymetli bir kurum ile ortaklaşa çok sayıda özel projeye imza atacağımıza inanıyoruz. Pandemi ve savaş sürecinde dünyanın yaşamış olduğu tedarik problemlerini hep birlikte gördük. Devletimizin açıkladığı kalkınma planları içerisinde öncelikli alanlar başlığında gıda arz güvenliği konusu var. Bu anlamda üniversiteler de teşvik ediliyor. Bizler de bu konuda yetkilendirilmiş üniversitelerden birisiyiz. Bugün imzalayacağımız protokol ile karşılıklı bir kazanım olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz de staj ve uygulama dersi konularında bu işbirliğinden faydalanacak” diye konuştu.

DİĞER SANAYİCİLERE DE ÖRNEK OLSUN

Emek Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Uyar Duman ise işbirliğinin iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda iki tarafında karşılıklı fayda sağlayacağı bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Yasemin Uyar Duman; “İşbirliği vesilesiyle önce Bursa’ya ardından da Türkiye’ye faydalı olmayı umuyoruz. İnşallah bu ortaklık ileride yapılacak çok daha iyi projeler için bir başlangıç olur. Diğer sanayi kuruluşlarına da bu anlamda örnek olması gerektiğine inanıyoruz. Hepimize hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Projenin insanlığa dokunacak olmasının da kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret eden Emek Yağ Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sühan Çokusuğlu, “Bu işbirliğinde mutlaka bilimsel faydalar da elde edilecek. Buna inanıyoruz. Hem yetiştiricilik için yeni bir ışık olacak hem de bizim daha verimli üretimin önü açılacak. Ancak gençlerin bize staja gelmesi ve bu vesile ile sektörün içerisine girecek olmaları bizim çok önemsediğimiz bir gelişme. İşbirliğimizin bu amaca da hizmet edecek olması bizleri ayrıca mutlu edecektir” şeklinde konuştu.

İşbirliği imza töreninde BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Fakülte yöneticileri ve akademisyenler de hazır bulundu.