BUTTİM yönetiminden faturalara 'kademe ayarı' talebi

BUTTİM Yönetimi ve esnafını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Merkezinde yürütülen çalışmaların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Ziyarette, enerji faturalarında düzenleme yapılması talebi gündeme geldi.BURSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İl Başkanı Murat Kolancı ve MKYK üyeleri ile birlikte Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'ni (BUTTİM) ziyaret etti.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Toprak ile Emin Tamam ve Denetim Kurulu üyesi Oktay Aslan'ın ağırladığı Fatih Erbakan, merkezin işleyişi ve Bursa ekonomisine katkısı ile ilgili bilgi aldı.

BUTTİM'deki çalışmalardan çok etkilendiğini de belirten Erbakan, "BUTTİM’in kent ekonomisine olduğu kadar ülkenin üretim ve istihdamına da ciddi değer kattığını yerinde de gözlemledim. Bu tablonun inşa edilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Esnafımızın ülke ekonomisine sağladığı katkılar çok kıymetli ve her zaman daha fazla desteğe layıklar" diye konuştu.

ŞENGÜL: FATURALAR, 2. KADEMEDEN ÇIKARILMALI

Fatih Erbakan'a BUTTİM'e gösterdiği ilgi için teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül de "Merkezimizin iş hacmini artırmak, esnafımıza, ülkemize daha fazlasını kazandırmak için gayretlerimiz sürüyor. Ağırladığımız konuklarımıza her zaman bu vizyonu anlatıyoruz. Ticaret hacmini artıracak projelerle BUTTİM’in yıllık yaklaşık 500 bin dolar olan ihracat potansiyelini 1 milyar 250 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Son dönemde artan enerji maliyetine de dikkati çeken Şengül, "Elektrik ve doğalgazı sadece ısınma amaçlı kullanan ve kâr amacı gütmeyen kurumların faturalarının ikinci kademeden çıkarılarak birinci kademeye alınması hem esnafımızı rahatlatacak, hem de istihdama katkı sağlayacaktır. Bu talebimizin yanında Merkezimizin enerji verimliliğinde daha iyi noktaya gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.