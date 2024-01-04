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BUTTİM'de yeni yıl hedefi dijital dönüşüm

EKONOMİ 04.01.2024, 13:46
BUTTİM'de yeni yıl hedefi dijital dönüşüm

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Zorlukları birlikte aşarken, toplumsal değer ve sorumluluklara odaklanmak geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlıyor.”BURSA (İGFA) -  Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, özel sektör temsilcileri olarak 2023’ün ülkemiz açısından zorluklarla mücadele edilen bir süreç olmasına rağmen toplumsal dayanışma ve sorumluluk duygusuyla çalışarak değer üretmeye devam edilen bir yıl olarak geride kaldığını belirtti.

Bursa’nın ulusal ticari hacmini yükseltmek üzere ulusal ve uluslararası pazarlarda çalışmalarını sürdüren BUTTİM’in ticari katkılarının yanı sıra, sosyal sorumluluğu da ortak bir değer olarak benimsediğini belirten Başkan Sadık Şengül, “2023 yılı, hem dünyada hem de ülkemizde zorlu süreçlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bu süreçte, BUTTİM olarak sorumluluklarımızın bilinciyle toplumumuza destek olmak adına çeşitli adımlar attık. 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketi sonrası, deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimize yardım eli uzatabilmek için AFAD ile iş birliği içerisinde merkezimizden 33 tır yardım malzemesi, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Sözü edilen yardımlarda BUTTİM esnafımızın üstün gayret ve özverisine şahitlik ederken vatandaşlarımızla birlik içinde bir kampanya yürütüldü” dedi.

BUTTİM’in geleneksel hale getirdiği kan bağışı etkinliklerinin bu yıl da devam ettiğini hatırlatan Başkan Şengül, “Türk Kızılay işbirliği ile düzenlediğimiz kan bağışı etkinlikleri ile BUTTİM esnafımız, acil kan ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle bir araya geldi. Kan vermenin can vermek olduğu bilinciyle attığımız sağlık ve dayanışma temelli adımlar, birliğimizin en güzel yansımalarından biri oldu. Merkezimizde açılan LÖSEV stantlarıyla ise lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın hayatlarına dokunarak onlara umut olmaya çalıştık.” sözleriyle sosyal sorumluluk adımlarının altını çizdi.

“PAROLAMIZ İNOVASYON OLACAK”

2024 yılı hedefleri ve beklentileri ile ilgili de konuşan BUTTİM Başkanı Şengül, “Sürekli değişen ve gelişen dünyada ayakta kalmak ve öne çıkmak adına ‘inovasyon’, üzerinde durmamız gereken bir kavramdır. BUTTİM olarak, tekstil başta olmak üzere tüm ana sektörlerdeki potansiyelimizi en üst düzeye çıkararak, uluslararası arenada hem ülkemize hem de kentimize rekabet avantajı sağlamak amacıyla dijitalleşme temelli adımlar atma hedefindeyiz. Günümüz dünyasında başarı, değişim ve dönüşüme uyum sağlayabilmekle doğru orantılıdır. Bu sebeple sektörlere ve üyelerimize rehberlik etmek hedefiyle sürekli gelişime odaklanan merkezimizin yeni yılda parolası ‘inovasyon’ olacaktır. Ülkemizin ve kentimizin endüstri ve ticaret alanındaki potansiyelini arttırmaya yönelik dijital dönüşümü destekleyen E- ticaret projelerimizle hak ettiğimiz değere katkı sağlamayı umuyoruz” açıklamasını yaptı.

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