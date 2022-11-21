BUTEXCOMP’tan KOBİ’lere 'Yeşil Dönüşüm' desteği

Türkiye’nin en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden biri olan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP), yeşil dönüşüm alanında örnek bir çalışmaya imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kurulu teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni ürün ve proses geliştirme projelerine BUTEXCOMP tarafından destek sağlanacak.

Bu amaç doğrultusunda ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’ hakkındaki çağrı dokümanları, www.butexcomp.org portalında yayımlandı.

Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin değer zincirinde ağ oluşumunu desteklemek ve yeni yeşil ürünleri tanıtmak amacıyla hayata geçirilen ‘KOBİ’ler için Yeşil Ürün Hibe Programı’ için 15 Kasım itibarıyla hibe çağrısına çıkıldı.

Çağrı hakkında, potansiyel başvuru sahipleri, yetkin isimlerin sunum yapacağı seminer ile 23 Kasım Çarşamba günü Bursa Almira Otel’de bilgilendirilecek.

5 FARKLI YEŞİL ÜRÜN PROGRAMI DESTEKLENECEK

Yeşil Ürün Hibe Programı, Bursa’da kurulu teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki firmaların yeşil/çevreci/çevreye duyarlı/çevresel etkileri azaltan yeni ürün geliştirme projelerinin, BUTEXCOMP merkezi altyapısını kullanarak uzman personel ve gelişmiş altyapısı ile desteklenerek hayata geçirilmesi ve bölgeden yeni yeşil ürünlerin çıkması amacıyla tasarlandı. Seçilen KOBİ'lere verilen danışmanlık hizmetleri sonucunda minimum 5 farklı yeni yeşil ürün programı desteklenecek.

Program ile seçilen KOBİ'ler için azalan girdi maliyetleri, artan ticarileştirme hacmi ve ihracat potansiyeli artışının sağlanması, teknik tekstil ve kompozit değer zincirinde ağ oluşumunun desteklenmesi amaçlanıyor.

Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.