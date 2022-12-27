BUTEXCOMP'ta ilk faaliyetler sonuçlandı

Bursa’da kompozit malzeme ve teknik tekstil sektörlerinin rekabetçiliğini artırma amacıyla KOBİ’lere yönelik uygulanan BUTEXCOMP Projesi’nin ilk faaliyetlerinin sonuçları, sektör temsilcileri ile paylaşıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştiriliyor.



Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Tanı Çalışmaları ve İhtiyaç Analizi İstişare ve Yaygınlaştırma Toplantısı’nda; 140 firma ile görüşme ve 50 firma ile ihtiyaç analizleri ışığında toplanan pazar araştırması verileri ve teknoloji trendleri, her iki sektördeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre uyarlanacak.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, BUTEXCOMP ile iki sektör için tam entegre bir küme oluşturmanın hedeflendiğini belirterek, “Bursa imalat sanayinin hızla gelişen teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki yerini sağlamlaştırabilmesi için gerekli eğitim, AR-GE, danışmanlık, ortaklık kurma ve birlikte çalışma kültürü gibi başlıklarda hizmet verecek olan BUTEXCOMP, firmalarımıza önemli faydalar sağlayacak. KOBİ’lerin teknolojik olarak daha zengin, daha verimli ve daha rekabetçi bir ekosistemin parçası haline gelmelerine imkân sunacak” dedi.

“SEKTÖRLERİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK”

Toplantının her iki sektörün geleceğine yön verme noktasında çok önemli olduğunu kaydeden BUTEXCOMP Proje Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, “Küme oluşumunda firmaların ortaklık programlarının oluşturulmasında, rol model ve tedarik zinciri çalışmalarında tanı çalışması sonuçlarını kullanacağız. Özellikle tedarik zinciri, kümelenmenin doğru oluşturulması açısından çok önemli. Tanı çalışması, küme oluşumu ve tedarik zinciri oluşumunda, firmalara sağlayacağımız hizmet ve eğitimler boyutunda aynı zamanda BUTEXCOMP’un faaliyetlerinin belirlenmesinde son derece faydalı çıktılar elde ettik” diye konuştu.