BUTEXCOMP İle 5 Farklı Yeşil Ürün Programı Desteklenecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen ‘Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP)’ kapsamında “KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı Çağrısı” başlatıldı. Söz konusu çağrı ile 5 farklı yeşil ürün programı desteklenecek.BURSA (İGFA) - BUTEXCOMP ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında, teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin değer zincirinde ağ oluşumunun desteklenmesi ve yeni yeşil ürünlerin tanıtılması hedefleniyor.

15 Kasım 2022 Salı günü BUTEXCOMP’un web sitesi www.butexcomp.org üzerinden çağrıya çıkılan ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’ kapsamında uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Proje ile Bursa’da faaliyet gösteren teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki firmaların yeşil/çevreci/çevreye duyarlı/çevresel etkileri azaltan yeni ürün geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. BUTEXCOMP’un uzman personel ve gelişmiş altyapısı ile desteklenerek hayata geçirilecek projelerle bölgeden yeni yeşil ürünlerin çıkması amaçlanıyor.

Projeye ilişkin bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde BUTEKOM Akademik Danışmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan ve BUTEXCOMP İnovasyon Uzmanı Mutlu Sezen, Yeşil Ürün Programı’nın tanıtımını yaptı.

Söz konusu toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanı İrem Özgür Görgün, Yeşil Mutabakat ve AB Fonları; Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Döngüsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Uzman Araştırmacısı Dr. Recep Partal, Yeşil Ürün Geliştirmek İçin KOBİ’lere Yönelik Destekler, Kaynak Verimliliği Uygulamaları konusunda bilgi verdi.