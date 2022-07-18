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Bütçe 31,6 milyar TL açık verdi
EKONOMİ 18.07.2022, 13:26
Merkezi bütçe Haziran ayında 31 milyar 59 milyon lira açık verdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Haziran ayı bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre, bütçe 31 milyar 59 milyon lira açık verdi.
Haziran ayında bütçe giderleri 212,1 milyar TL, gelirleri se 181 milyar TL oldu.
Açığın dolar cinsinden karşılığı mevcut kurla 1.77 milyar dolar olarak kaydedildi.
Faiz dışı dengede de ise açık 18,3 milyar TL oldu.
Detaylı tablolara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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