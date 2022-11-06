BUSKİ arıtma tesislerine enerji teşviki

Gerçekleştirdiği altyapı ve çevre yatırımlarıyla alanında örnek bir kurum olan BUSKİ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teşvik uygulaması kapsamında Atıksu arıtma tesislerinin yıllık enerji bedellerinin büyük bir kısmını almaya hak kazanarak Bursa'ya değer katmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği gereğince yükümlülüklerini yerine getirmesinden dolayı geçtiğimiz yıllarda ödenen elektrik bedellerinin bir bölümünü geri aldı. Böylelikle kurum 2022 yılında yaklaşık 16 milyon TL tutarında aldığı teşvik ile Atıksu Arıtma Tesislerindeki enerji maliyetlerini büyük oranda azaltmayı başarmış oldu.

Adım adım tüm atıksu arıtma tesisleri için teşviklerden yararlanmak adına çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, sağlıklı içme suyu sağlamanın yanı sıra çevre sağlığı için de yatırımlarını sürdürmekte, devreye alınan atıksu arıtma tesislerinin de çevreye duyarlı ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamaktadır” dedi.

Başkan Aktaş, ''2021 yılı itibariyle Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerine ek olarak BUSKİ sorumluluğunda işletmesi devam eden Küçükkumla, Kirazlı ve Kurşunlu Atıksu Arıtma Tesisleri'nin de başvuru dosyasına eklenmesiyle birlikte toplamda beş adet atıksu arıtma tesisimiz enerji teşviki geri ödemesinden yararlanmaya hak kazanmıştır'' ifadelerini kullandı.