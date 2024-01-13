BUSİAD’da 2. Küçükkayalar dönemi

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği 45. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, Buğra Küçükkayalar’ın oluşturduğu liste 2 yıllığına daha üyelerden güvenoyu aldı.BURSA (İGFA) -BUSİAD Evi’nde Şerif Arı’nın Divan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Genel Kurul’da, 2022 yılı Ocak ayında göreve seçilen Buğra Küçükkayalar Başkanlığı’ndaki Yönetim Kurulu ibra edildi. İbra öncesi konuşma yapan Küçükkayalar, “Kurumsal gelişim, iletişim ve üye ilişkileri çerçevesinde yeni üye edinme konusunda oldukça iyi bir yol katettik. Üye sayımız kayıplarımıza ve ayrılan dostlarımıza rağmen 302’ye yükseldi. İki yılda 52 yeni üye kazandık. Kadın üye sayımızı yüzde 8,5’tan yüzde 11,9’a çıkarmayı başardık. Biliyoruz ki bu konuda daha çok yolumuz var. Gençlere ayrı bir yer ayırdık. O nedenle Genç BUSİAD oluşumunu hayata geçirdik. Onlar da bu dönem oluşturacakları komite ile geleceğin BUSİAD’ı için bir adım atmış olacaklar” dedi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde, Küçükkayalar, ikinci dönem için de güvenoyu almış oldu. Küçükkayalar’ın listesinde; Barış Mert, Haluk İsmail Parlamış, Hüsamettin Çoban, Lale Yıldız, Mustafa Ekinci, Orçun Sarıca, Selim Akbaş, Serdal Can, Sezai Sezer, Tuncer Hatunoğlu, Tolga Bacak, Veda Girgin Eroğlu, Yasemin Uyar Duman, Zeynep Yıldız yer aldı.

Göreve tekrar seçilen BUSİAD Yönetim Kurulu adına söz alan Buğra Küçükkayalar, “Öncelikle Genel Kurulumuza, yeni kurullarımızın seçimi ve bizlere olan güvenleri için şahsım ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizlerde yeni yönetim kurulu olarak yapacağımız yenilikçi çalışmalarla BUSİAD’ımıza, üyelerimize, Bursa’mıza ve ülkemize katkı koymaya devam edeceğiz.

Çalışmalarımızın daha etkin, daha verimli, daha yaygın ve daha ses getirici olabilmesi için siz üyelerimizin ve çalışanlarınızın bizlere olan desteği çok önemlidir.” dedi.

Genel Kurul, yeni Yönetim Kurulu’nun toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.