BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu toplandı

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri, pandemi döneminde enflasyonun artacağını öngörmüş ve buna göre tedbir alınması yönünde karar vericileri uyarmıştı. BUSİAD YDK, şimdi de Bursa turizmine yönelik bildiri yayımladı.BURSA (İGFA) - BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay imzalı yayımlanan bildiride kurul üyeleri şu ifadeleri kullandı:

"Pandeminin doğasına uygun olarak beklenen enflasyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlarda gecikildiği ortadadır.

Özellikle geçen dönem uygulanan ekonomik model, sorunlara çare olmak yerine ekonomik yangını alevlendirmiştir. Faizi düşürme yaklaşımının, bizim gerçeklerimize uymadığı görülmüş ve yanlıştan dönülmüş olması, bizleri memnun etmiştir. Ancak geçen dönemin bizlere yüklediği bedel çok ağır olmuştur.

Bir de, bu döneme seçimin denk gelmesinden dolayı, popülist bir yaklaşımla işgücü ücretleri enflasyonu tırmandıracak şekilde artmıştır. Ücretlerdeki bu artış, maliyetleri ve doğal olarak fiyatları da yukarı çekmiştir. Aslında bu durum gelir dağılımını bile olumsuz etkilemiştir. Ülkenin önemli bir bölümü asgari ücretli çalışır hale gelmiştir.

Enflasyondaki artışa rağmen döviz kurundaki artışın aynı oranda olmaması da ihracatın planlandığı gibi artmamasına ve istenilen döviz girdisinin olmamasına neden olmuştur. İşçilik ve enerji maliyetinin çok artması da, tüm sektörleri olmakla birlikte, özellikle tekstili zorlar hale gelmiştir.

Bursalı sanayici ve iş insanları olarak ülkemizin gelişmesine dün de bugün de yarın da katkı yapmaya hazırız. Tek isteğimiz, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri yaşayan, ekonominin gerçekleriyle hareket eden bir anlayıştır. Bunların yerine getirilmesi halinde yayından fırlayan bir ok gibi Türkiye’nin hedefe kilitlendiği aşikardır. Karar vericilerden isteğimiz, ihracatı kolaylaştıracak, finansmana ulaşacak ve iş barışını sağlayacak düzenlemeleri yerine getirmeleridir.

Liyakat sorunun önemi de gittikçe yakıcılığını artırmaktadır. Sayıları sürekli artan yurtdışına giden gençlerimiz, geleceğimize olan ümidimizi azaltmaktadır. Eğitim sistemimiz, çağın ve ekonominin gerçeklerine de uymalıdır. Gençlerimiz hak ettikleri yerlere gelebileceklerine inançlarını yeniden kazanmalıdır.

Üretimde sürdürülebilirlik için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Bunların hayata geçmesi halinde katma değeri yüksek verimli üretim yapan ve orta gelir tuzağından kurtulmuş bir ülke de yaşamak mümkündür.

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu olarak bu dilek ve temennilerimizi iletirken, Yönetim Kurulumuzun hazırladığı ve kamuoyuyla paylaştığı Bursa Vizyonu’na da desteğimizi ifade etmek isteriz. Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa çalışmasının Bursa’da önemli bir yaraya merhem olacağına inanıyoruz. Bu çalışma ile adının ilk kelimesi Bursa olan, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak önce Bursa diyoruz. Kuralsız, rant anlayışıyla sanayileşme değil, katma değerli, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmiş bir sanayinin mümkün olduğunu biliyoruz ve bunu destekliyoruz. Bursa’nın tarım potansiyelinin stratejik bir önemde olduğunu biliyoruz. Yarınımızı kaybetmemek için bunun arkasında durmaya devam ediyoruz.

Bursa turizminin de hak ettiği yerde olmadığını biliyoruz. Paydaşlarımıza bu alanda gelişmemiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

Bizler BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri olarak, görüş ve önerilerimizi kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunuyoruz".