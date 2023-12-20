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BUSİAD YDK'dan yılın son bildirisi... Seçimler ekonominin ayarlarını bozdu

EKONOMİ 20.12.2023, 11:28
BUSİAD YDK'dan yılın son bildirisi... Seçimler ekonominin ayarlarını bozdu

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu (YDK) gerçekleştirdiği yılın son toplantısı ardından YDK Bildirisi'ni yayımladı. Bildirde 2023 yılındaki genel seçim ve 2024'te yapılacak yerel seçimlerin ekonomin ayarlarını derinden sarstığı belirtildi.BURSA (İGFA) - Türkiye hammadde ve enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığının altı çizilen bildiride, Türkiye'nin iş gücü, esnekliği, kaliteli üretim gerçekleştirmesi ve iş bitiriciliğiyle rakipleriyle mücadele edebilen bir ülke olduğuna vurgu yapıldı.

BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay imzalı bildiride, özellikle rekabetçi olabildiğimiz iş gücünün, son iki yılda bu özelliğini kaybettiğinin aşikar olduğu belirtildi. "Tekstil sektöründe, kendini yoğun olarak hissettiren iş gücü kaybı, tüm sektörler için ciidi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır" diyen Türkay, "O nedenle, özellikle asgari ücret belirlenirken, tüm toplumun ulaşmak istediği refah için fedakarlığın bölüşülmesi gerçeğinden hareket edilmelidir. Biz iş insanları olarak çalışanlarımızı kaybetmemek için azami gayret sarf ediyoruz. Biliyoruz ki onlar olmadan üretim yapamayız. Özellikle Bursa’daki yetişmiş insan gücünü kaybetmeyi düşünmek hiçbir iş insanın aklına getireceği bir durum değildir. Ancak koşullar giderek zorlaşıyor" diye konuştu.

BUSİAD YDK'nın son toplantısındaki görüşmeler ardından yayımlanan bildiride ayrıa, 2023’te genel seçim ve 2024 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin de ekonominin ayarlarını derinden sarstığına da ayrı bir parantez açıldı.

Emekçiye en büyük iyilik düşürülmüş bir enflasyonla yapılacağının altı çizildiği BUSİAD YDK Başkanı Ergun Hadi Türkay imzalı bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Salt emekçiye değil, sanayiciden, çiftçiye kadar herkes düşen enflasyonla mutlu olacaktır. Artırılan faizlerle kısmen umut görülmüştür. Ekonominin gerçeklerine uyan yaklaşımın devamını diliyoruz. Biz Bursalı iş insanları olarak ülke yönetiminde söz sahibi olanların gerekli ortamı sağlaması halinde üzerimize düşenleri yapmaya daha önce de yaptığımız gibi söz veriyoruz. Türkiye, dünyanın en önemli pazarlarına yakınlığı, kalitesi, iş insanı ve çalışanın yetenekleriyle çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bunu ortaya çıkarmak için hep beraber hareket etmemiz yeterlidir diyoruz".

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