BUSİAD: "Togg önemli bir eşik olacak"

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) Cumhuriyet’in 99. yılında banttan inecek ilk doğuştan elektrikli yerli otomobiliyle ilgili yaptığı açıklamada, tesislerin Bursa’da inşa edilmesinin son derece stratejik ve bilinçli yapılmış bir tercih olduğu vurgulandı.BURSA (İGFA) - Togg araçlarının teknolojik bir değişimin sembolü olarak görüldüğünü ifade eden BUSİAD Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "TOGG araçlarının, teknolojik bir değişimin sembolü olarak görüleceğine inanıyoruz. At arabasıyla başlayan, oradan karoseri ve 1970’lerle birlikte otomobil ve hafif ticari araçların merkezi olan Bursa, bu başlangıçla artık teknoloji üssü olmaya da adaydır" denildi.

BUSİAD açıklamasında, 1970’lerde Türkiye’nin iki büyük otomobil fabrikasının Bursa’da kurulmasının ardından, bu fabrikaların gelişimine paralel olarak, yan sanayi de devasa noktalara gelmiş ve dünyanın her yerine mal satar noktaya ulaştığına dikkati çekerek, "Ayrıca karoseri ve otobüs üretimi de Bursa’nın sektördeki yerini perçinlemiştir. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlamaları, ilk TOGG arcının banttan inmesi nedeniyle, Bursa ve ülkemizin sanayi tarihinde hatırlanacak önemli bir eşik olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye’nin vizyon projesi TOGG ülkemiz ve otomotiv endüstrisi ekosistemi açısından önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak ve ülkemiz adına çok önemli fırsatlar oluşturacağı da belirtildi.

Batarya üretiminin de TOGG tesislerinin yanında yapılmasının geleceğe dönük oluşturulan yapının ne kadar güçlü bir temelle kurulduğunu ortaya çıkardığının altı çizilen BUSİAD açıklamasında, “TOGG, etrafındaki bu güçlü ekosistem ile çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Bursa sanayisi, otomotiv hikayesinin, bu noktadan sonra daha da renkleneceğinin bilincinde olarak, kendisine verilecek yeni görev ve yolculuklara hazırdır. Ulaşım araçlarında özel bir bilgi birikimine sahip olan Bursa bunu teknoloji ile de harmanlanacak ve dünyadaki bu özel yerini kuvvetlendirecektir. Ülkemize ve Bursa’mıza hayırlı olması dileğiyle…” ifadelerine yer verdi.