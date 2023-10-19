BUSİAD ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) bu yıl 26.'sı verilen Doğan Ersöz Ödülü ve Başarı Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Podyum Davet’te gerçekleştirilen törende, BUSİAD’ın 45. yılı ve Cumhuriyetin de 100. yılı da kutlandı. Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle eğlence bölümünün iptal edildiği törende konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Gazze’de yaşanan drama ilişkin olarak, “Ölen tüm çocuklar ve masum insanlar aslında ölen insanlığın sembolü. İnsanlığımızdan utanmaktan yorulduk. İsrail'e verilen koşulsuz destekle aslında batının var ettiği insani değerler bir çırpıda siliniyor. Bundan bir an önce vaz geçilmesini umuyorum. Özellikle dünkü hastane bombalaması hiçbir şekilde affedilemeyecek bir insanlık suçudur” dedi.

“YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ”

Küçükkayalar, “Ne mutlu ki bize, Hayatı savaş meydanlarında geçen bir komutan olarak, “Millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir” diyen ve “Yurtta barış dünyada barış” sözüyle bunu taçlandıran bir liderin kurduğu cumhuriyet altında 100 yıldır yaşıyoruz” diyerek, törenin eğlence bölümünü iptal ettiklerini duyurdu.

Küçükkayalar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan 45 yıl önce rahmetli Doğan Ersöz liderliğinde bir grup iş insanın öngörüsü, arkalarından gelenlerin, kentimizin ve ülkemizin kalkınması için ortaya koydukları emekler, bugün burada hep birlikte BUSİAD’ımızın 45. yılını kutlamamıza neden oldu. Ulu Önderimizin şu ifadesi de kulağımıza hep küpe oldu; “Tam bağımsızlığın sağlanması ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür”. Bizler de askeri, sağlık ve eğitim ordularımız gibi iş ordusu olarak ülkemizi gelişmiş ülkeler düzeyine getirmek için Atamızın açtığı yolda durmadan ilerliyoruz.”

Ülkemizin kalkınması için çalışıyoruz diyen Küçükkayalar, “ Ancak bu kalkınmanın sürdürülebilir olmasını da önemsiyoruz. Başka Bursa, Başka Türkiye ve başka Dünya yok! Bunu biliyor ve bunun sorumluluğuyla da hareket ediyoruz. Bu nedenle “2040 Bursa Çevre Düzeni Planı”na katkı için bir çalışma başlattık. Bu çalışmamıza “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” dedik ve kısaca bunu da “Bursa Vizyonu” olarak tanımladık. Bu çalışmamız sonucunda gördük ki bu üç temel ilgi alanının birbirlerinin alanlarına dokunmadan, birbirlerine sorun yaratmadan ve birbirlerine destek olarak gelişmelerini sağlamak olanaklı” dedi.

“GÖREVE HAZIRIZ...”

Küçükkayalar şöyle devam etti:

“Pilot Sanayi olarak, tüm Türkiye’ye 1960'larda organize sanayiyi öğreten Bursa’mızın, yeniden pilot olmasının vakti geldi bizce. Artık, her alanda ve her sektörde “Dijital, Yeşil ve Toplumsal Dönüşümü” gerçekleştiren ve bunu da sürdürülebilir kılarak ülkemizin diğer illerinin de örnek alacağı bir şehir olmalıyız. Bu potansiyel bizde yoksa, emin olun kimsede yoktur. Sadece karar vermeli, uygulamalı ve azmetmeliyiz. Katma değerli üretim yapan, yaşanabilir bir kenti hayal etmenin ötesinde hayata geçiren bir Bursa için BUSİAD olarak biz göreve hazırız. Nasıl geçen yüzyıl, sanayinin gelişmesinde Bursa’nın yüzyılı olduysa, bu yüzyıl da yepyeni bir üretim biçimi ve yaşam için Bursa yüzyılı olsun.”

Küçükkayalar'ın konuşması ardından geçilen ödül töreninde, deprem bölgesine ilk günden giderek, menfaat beklemeden sıcak yemek yapan Kâmil ve Mehmet Durkut Kardeşler, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülünü, Bursa’nın yakından tanıdığı eğitimci Emine Örnek BUSİAD Eğitim Ödülünü, Bursa sanayisinin elektrik alt yapısında önemli katkıları olan ve çok sayıda genci yetiştiren Fikret Kurtuldu BUSİAD Meslek Ödülünü, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülünü, sağlıkta yaptığı yatırımlar nedeniyle Dr. Erol Kılıç BUSİAD Özel Başarı Ödülünü ve gerek iş hayatı gerekse sosyal yaşamdaki yeri nedeniyle Ali İhsan Yeşilova Doğan Ersöz Ödülünü aldılar.

Ali İhsan Yeşilova’nın Ödülünü Eski Maliye Bakanlarından ve halen İYİ Parti Yozgat Milletvekili olan Lütfullah Kayalar ile BUSİAD’ın geçmiş dönem başkanları birlikte verdiler.

Törenin sonunda toplu fotoğraf çekimi ve 45. yıl pastası kesimi de gerçekleştirildi.