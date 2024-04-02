BUSİAD'dan yerel seçim değerlendirmesi

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçim sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, ülke genelinde alınan sonuçların, ekonomik sıkıntıların çözümünün istenildiğinin açıkça ifade edildiği bir veri olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, vatandaşların demokrasiyi içselleştirdiğini pazar günü yapılan yerel yönetimler seçiminde bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Küçükkayalar, görevlerine seçilen yeni yöneticilerimize başarılar dilerken, Türkiye'nin gerçekleriyle hareket edip kalıcı çözümler üretilmeesi gereken uzun ve zorlu bir döneme girildiğinin unutulmamasını umulduğunu kaydetti.

"Ekonomik sıkıntıların çözümünün istenildiği açıkça ifade edilen bu seçimle, aslında hepimizin nereye odaklanmamız gerektiğinin bilgisi de verilmiştir" diyen Küçükkayalar, konuyla ilgili yazılı değerlendirmesinde şunlara vurgu yaptı:

"Bu gerçekten hareket edilmesi geleceğimiz için hayati önemdedir. Yüksek enflasyon, öncelikle dar gelirlilerin olmakla birlikte tüm kesimlerin temel sorunudur. Enflasyonun düşürüldüğü, üretim ve hizmetin artarak ama nitelik de kazandığı bir döneme girmek umudumuzu yinelemek isteriz. Yerel yönetimlerde bayrak değişimi gerçekleşirken, bir yıl önce ortaya koyduğumuz ve tüm adaylarla da paylaştığımız, “Sanayi, tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” çalışmamızın da dikkate alınması en büyük beklentimizdir. Kent, kentlilerle yönetilir gerçeğinden hareketle, 1/100.000’lik Bursa Çevre Düzeni Planı’nın bir an önce tüm paydaşların ortak görüşüyle çıkarılması ve buna amasız fakatsız uyulmasını beklemekteyiz. Bu konuda BUSİAD olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Gelecek dönemin daha yaşanır bir Bursa ile gelişen bir Türkiye hayallerimizin gerçekleştiği bir dönem olmasını diliyor ve seçilen yerel yöneticilerimize bir kez daha başarılar ve kolaylıklar diliyoruz".