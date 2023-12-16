BUSİAD'dan Skal'a 'vizyon' sunumu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile gelişen Bursa” vizyon belgesi çalışmasını Bursa Skal Kulübü Derneği üyelerine anlattı.BURSA (İGFA) - Kavala Otel ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa’nın sanayi, tarım ve turizmi hala bir arada yürütme potansiyeli olduğunun altını çizerek, bunun koşullarının katı kurallarla belirlenmesi gerektiğini de ifade etti.

Turizm konusunda Bursa’nın hak ettiği noktada olmadığını kaydeden Küçükkayalar, turizmcilerin BUSİAD’ın çalışmasına daha fazla destek vermesini istedi. Küçükkayalar, daha önce sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, kamu temsilcileri ve medyaya bu sunumu yaptığını ancak ilk kez bir derneğin üyelerine bunu anlatma şansı yakaladığını ifade ederek, Bursa SKAL Kulübü Derneği’ne bu ilgilerinden dolayı teşekkür de etti.

Küçükkayalar sunumuna ilişkin gelen soruları da yanıtladı.