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BUSİAD'dan 'öz tüketim' vurgusu

EKONOMİ 27.10.2022, 11:29
BUSİAD'dan 'öz tüketim' vurgusu

BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen “Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Sektöründe Gelişmeler ve Sanayicilerimizden Beklentiler”’ Paneli BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) -BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Başkanı İsmail Önol’un moderasyonunda gerçekleştirilen panelde konuşan Pekintaş Grup CEO’su Özhan Olcay, Türkiye’de enerji fiyatının 25 euro cent, Batı Avrupa’da 75, Doğu Avrupa’da 65 euro cent olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Olcay, üretim maliyetlerinin benzer olmasına rağmen, bu farklılığın önümüzdeki günlerde fiyatların artacağını gösterdiğini de söyledi.

Bu şartlar altında, öz tüketimin bir seçenek ve ihtimal olmaktan çıktığını, artık bir mecburiyet olduğunu ifade eden Olcay, “Tüketim noktalarının aynı zamanda artık bir üretim noktası olması ulusal dağıtım sistemi için de önemli bir katkı olacak. Ayrıca, giderek artacak enerji maliyetleri karşısında kendi elektriğini üreten firmalar avantajlı konuma geçeceğini söylemek kehanet olmaz” dedi.

Depolama sistemleri hakkında da bilgiler veren Olcay, çatı ya da bir başka yerde güneş enerjisi santrali kurmanın şirketlere ciddi avantajı olduğunu da ifade etti. Olcay, “Tüketiminizin iki katı kadar bir santral yapabilirsiniz. Böyle olunca maliyet düşüyor. Kendi elektriğinizi bedava üretip kalanı satarak bir nakit girdi de sağlıyorsunuz” diye konuştu.

Aplus Enerji Danışmanlık Kurucusu Ozan Korkmaz ise yakın zamanda bu fiyatlarla elektrik bulamama noktasına gelinebileceğini kaydetti. Tavan fiyatın tüketiciyi koruduğunu ancak elektrik yokluğunu da getirileceğini kaydeden Korkmaz, o nedenle öz tüketimin şart olduğunu kaydetti. Korkmaz bir sanayicinin bu şartlarda nasıl çatısını boş bıraktığını anlayamadığını da dile getirdi.

Türkay Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Geçmiş Dönem BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay da, Bursa’daki OSB’lerin çatılarının yüzde 20’sine denk gelen 3 milyon metrekare alanın güneş enerjisi santrallerine dönüştürülmesi halinde 300 mw güce ulaşılabileceğini ancak bunu başaramadıklarını ifade ederek, eskiden 8-9 yılda geri dönüş vardı şimdi yüzde 60 daha pahalı olmasına rağmen geri dönüşümün 3 yıla düştüğünü de kaydetti.

 Uludağ Elektrik Satış A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Tolga Aktoprak da, Türkiye’de enerji fiyatlarının değişkenliğinin kendileri açısından da zorluk yarattığını söyledi. Aktoprak, artık kendi elektriğini üreten bir sanayiciyle karşı karşıya olduklarını ifade ederek, “prosumer denilen üretken tüketici var artık” dedi.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan panelistlere daha sonra ÇEK Kır Çiçekleri Okusun Diye kampanyasına adlarına yapılan bağışın sertifikası da sunuldu. 

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