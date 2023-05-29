BUSİAD'dan Hatay'da depremzedelere destek

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, deprem bölgesine sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bölgeye ilgimizin daha çok olması gerektiğini gördük" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, Buğra Küçükkayalar başkanlığında, Hatay’ın Samandağ ilçesinde hizmet veren BUSİAD Mutfağı’nın çalışmalarını yerinde görmek, bölgedeki sanayi ve iş dünyasının beklenti, öneri ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla hafta sonu bölgeye ziyarette bulundu.

BUSİAD heyeti ilk olarak Antakya Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Antakya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, BUSİAD Heyetine ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, Türk Halkının dayanışma erdemini bizzat yaşadıklarını da söyledi. Kabaali, Antakya OSB’nin kayalık zemine kurulduğu için zarar görmediğini ancak personel açısından önemli sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Kabaali, OSB’de enerji tüketiminin Şubat ayında yüzde 25’ten Mayıs ayında yüzde 70’e çıktığını belirterek, “Beyaz yakalı çalışanlarımızda, ciddi anlamda kent dışına gidenler var. Eğitim durmuş durumda. Afet planlarının olması gerektiğini yaşayarak gördük” dedi.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar da, depremin ardından BUSİAD olarak neler yapıldığını Kabaali’ye aktardı.

BUSİAD MUTFAĞI...

BUSİAD Heyeti, daha sonra Samandağ’a geçerek burada bulunan BUSİAD Mutfağının çalışması hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Kâmil ve Mehmet Durgut kardeşler öncülüğünde depremin hemen ardından çalışmaya başlayan BUSİAD Mutfağından faydalanan halk, BUSİAD Heyetine teşekkür ederek, aşevinin devamını talep ettiler.

BUSİAD Heyeti’nin son durağı ise Nilüfer Belediyesi’nin konteyner kenti ve yanında kurulmakta olan TÜRKONFED’in Kasaba Hatay konteyner kenti oldu. BUSİAD Heyetine eşlik eden Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Başkanları, Müdürleri ve Öğretmenleri ile ÇEK(İ)MECE Topluluğu Temsilcileri de, Nilüfer Belediyesi Konteyner Kenti’nde yaşayan çocuklara adlarına hazırlanmış hediyeleri dağıttılar. ÇEK(İ)MECE gönüllüleri, çocuklarla oyunlar oynayarak onların yaşadıkları travmadan uzaklaşmasına bir parçada olsa katkı koydular.

Ziyareti değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “İlk günden itibaren, AFAD ve üyelerimiz arasında köprü kurmaya, ardından da ÇEK ile gıda, giysi ve hijyen malzemeleri konusunda birlikte çalıştık. Ayrıca bölgeden çocukların Bursa’ya getirilip, ÇEK yurtlarında kalmalarını ve eğitimlerini sürdürmelerini sağladık. Ancak, bu yaptıklarımızın ne kadar yetersiz olduğunu buraya gelince anladık. Biz sadece acil duruma çözümler üretmişiz. Daha çok yolumuz var. Sadece enkazı kaldırıp yitirdiklerimizi defnedip, yaralarımızı sarmaya çalışmışız. Bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için bölgeye ilgimizin daha çok olması gerektiğini gördük. Bu gerçeğe uygun hareket edeceğiz. Bir süre daha BUSİAD Mutfağı bölgede çalışmaya devam edecek. Yerinde yaptığımız gözlemlerle, edindiğimiz bilgilerle daha başka neler yapabileceğimize de bakıp karar vereceğiz. Bir millet olmanın erdemini bu acı içinde bir kez daha gördük. Üyelerimiz ve tüm Bursa’lılar olarak elimizden geldiğince katkı koymaya devam etmeliyiz.” dedi.