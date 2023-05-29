Son Dakika

BUSİAD'dan Hatay'da depremzedelere destek

EKONOMİ 29.05.2023, 13:30
BUSİAD'dan Hatay'da depremzedelere destek

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, deprem bölgesine sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bölgeye ilgimizin daha çok olması gerektiğini gördük" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, Buğra Küçükkayalar başkanlığında, Hatay’ın Samandağ ilçesinde hizmet veren BUSİAD Mutfağı’nın çalışmalarını yerinde görmek, bölgedeki sanayi ve iş dünyasının beklenti, öneri ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla hafta sonu bölgeye ziyarette bulundu.

BUSİAD heyeti ilk olarak Antakya Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Antakya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, BUSİAD Heyetine ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, Türk Halkının dayanışma erdemini bizzat yaşadıklarını da söyledi. Kabaali, Antakya OSB’nin kayalık zemine kurulduğu için zarar görmediğini ancak personel açısından önemli sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Kabaali, OSB’de enerji tüketiminin Şubat ayında yüzde 25’ten Mayıs ayında yüzde 70’e çıktığını belirterek, “Beyaz yakalı çalışanlarımızda, ciddi anlamda kent dışına gidenler var. Eğitim durmuş durumda. Afet planlarının olması gerektiğini yaşayarak gördük” dedi.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar da, depremin ardından BUSİAD olarak neler yapıldığını Kabaali’ye aktardı.

BUSİAD MUTFAĞI...

BUSİAD Heyeti, daha sonra Samandağ’a geçerek burada bulunan BUSİAD Mutfağının çalışması hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Kâmil ve Mehmet Durgut kardeşler öncülüğünde depremin hemen ardından çalışmaya başlayan BUSİAD Mutfağından faydalanan halk, BUSİAD Heyetine teşekkür ederek, aşevinin devamını talep ettiler.

BUSİAD Heyeti’nin son durağı ise Nilüfer Belediyesi’nin konteyner kenti ve yanında kurulmakta olan TÜRKONFED’in Kasaba Hatay konteyner kenti oldu. BUSİAD Heyetine eşlik eden Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Başkanları, Müdürleri ve Öğretmenleri ile ÇEK(İ)MECE Topluluğu Temsilcileri de, Nilüfer Belediyesi Konteyner Kenti’nde yaşayan çocuklara adlarına hazırlanmış hediyeleri dağıttılar. ÇEK(İ)MECE gönüllüleri, çocuklarla oyunlar oynayarak onların yaşadıkları travmadan uzaklaşmasına bir parçada olsa katkı koydular.

Ziyareti değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “İlk günden itibaren, AFAD ve üyelerimiz arasında köprü kurmaya, ardından da ÇEK ile gıda, giysi ve hijyen malzemeleri konusunda birlikte çalıştık. Ayrıca bölgeden çocukların Bursa’ya getirilip, ÇEK yurtlarında kalmalarını ve eğitimlerini sürdürmelerini sağladık. Ancak, bu yaptıklarımızın ne kadar yetersiz olduğunu buraya gelince anladık. Biz sadece acil duruma çözümler üretmişiz. Daha çok yolumuz var. Sadece enkazı kaldırıp yitirdiklerimizi defnedip, yaralarımızı sarmaya çalışmışız. Bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için bölgeye ilgimizin daha çok olması gerektiğini gördük. Bu gerçeğe uygun hareket edeceğiz. Bir süre daha BUSİAD Mutfağı bölgede çalışmaya devam edecek. Yerinde yaptığımız gözlemlerle, edindiğimiz bilgilerle daha başka neler yapabileceğimize de bakıp karar vereceğiz. Bir millet olmanın erdemini bu acı içinde bir kez daha gördük. Üyelerimiz ve tüm Bursa’lılar olarak elimizden geldiğince katkı koymaya devam etmeliyiz.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24