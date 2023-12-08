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BUSİAD'dan 13. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu

EKONOMİ 08.12.2023, 10:46
BUSİAD'dan 13. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Biliyoruz ki geleceğin hayal ettiğimiz gibi olması için bugünden bir şeyler yapmalıyız. Çözümün önce bizde başladığını biliyoruz. O nedenle de bugün 13.’süne tanık olduğunuz Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumlarımızla fark yaratmak için bir şeyler yapmanın çabası içindeyiz” dedi.BURSA (İGFA) -BUSİAD'ın düzenlediği 13. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu Podyum Davet’te  gerçekleştirildi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu tarafından, bu yıl “Yenileşim ve Yapay Zeka” temasıyla düzenlenen 13. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu’nun açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Doğada en çaresizler arasında olan insan, zekâsı, aklı, uyum ve tasarım yeteneği ile kendine yaşam alanları bulmayı başarabilmiştir” dedi.

Binlerce yıl avcı toplayıcı olarak dünyada var olan ve dünyaya etkisi sınırlı olan insanın, tarım ve uzun zaman sonra keşfettiği buhar gücüyle hem kendini hem dünyayı değiştirdiğini ifade eden Küçükkayalar, “Gerek buhar, gerekse ardından gelen elektrikle, insan, kas gücü yerine makine gücünü koymayı başarmıştır” diye konuştu. Küçükkayalar şöyle devam etti:

“Artık insanlar, kas gücü yerine konulacak makineleri değil, beyin gücümüz yerine konulacak yazılımları konuşmaya başladı. İki uç noktada bakış açısı olduğunu görüyoruz. Distopik ve ütopik. Açıkçası, olası kıyamet senaryolarından birinin yaşandığı karanlık gelecek anlamına gelen distopik bakışın bize bir faydası olmayacağına inananlardanım. Ütopik değilse bile geleceğe umutla bakan ve gerçekçi yaklaşımlardan yana olmanın gereğine inanıyorum. Olumlu düşünüyor ve olumlu hedefe ilerlemek istiyoruz. Büyüttüğümüz şeyin ütopyalarımız olmasını istiyoruz.”

BUSİAD’ın uzun bir süredir “dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümü” kendine hedef edindiğini de kaydeden Küçükkayalar, “Biliyoruz ki geleceğin hayal ettiğimiz gibi olması için bugünden bir şeyler yapmalıyız. Çözümün önce bizde başladığını biliyoruz. O nedenle de bugün 13.’süne tanık olduğunuz Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumlarımızla fark yaratmak için bir şeyler yapmanın çabası içindeyiz” dedi.

Küçükkayalar, “BUSİAD olarak bir yandan üretim ve hizmette yenilikçiliği konuşurken, kentimizin de distopik bir geleceği olmasın diye “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” belgesini açıkladık ve bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Türkiye’de organize sanayiye pilotluk eden kentimizin artık yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme de pilotluk yapabileceğine inanıyoruz. Yeter ki isteyelim ve çaba gösterelim. Cumhuriyetimiz bu toprakların insanın neleri başarabileceğinin de en büyük göstergesidir” diyerek sözlerini tamamladı.

“ÜRETİCİ YAPAY ZEKA ÇAĞI...”

Sempozyumun ilk konuşmacısı Doç Dr Şebnem Özdemir ise, yapay zekanın geçmişten izler taşıdığını masallar ve hikayelerle anlatarak konuşmasına başladı. Doç. Dr. Özdemir, 1956’da en iyi tanımını bulan yapay zekanın, veri olmadan bir anlam ifade etmediğini de kaydetti.  Doç. Dr. Özdemir, “İnsanlığın yeni elektriği yapay zeka. Elektriğin insan hayatında yaptığı değişimin aynısını yapacak yapay zeka. Elektrikten nükleer güce yönelindi. Ya en kötü tarafımızı miras bırakacağız ya da başarısını” dedi.

“Üretici yapay zekaların çağındayız” diyen Doç Dr. Özdemir, “Her 4 dk bir yeni bir üretici çıkıyor üretici yapay zeka pazarında. Hedef insan seviyesinde yapay genel zeka. Buna 3 yıldan da az kaldı” ifadesini kullandı. Özdemir, “İnsanlık kendi problemlerini çözemezken makine ile nasıl iletişim kuracak?” diyerek, fırsat ve tehditlerden önce ciddi soruların da hala masada olduğunu vurguladı.

“İŞ ORTAKLARI ÖNEMLİ...”

KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri Gökhan Mataracı ise “Yapay zekayı, uzun zamandır kullanıyorduk ama bir anda bir etki ortaya çıktı. Üretken yapay zeka ses, video, yazı gibi çok şey üretmeye başladı. Netflix 41 ayda 1 milyon kişiye ulaşırken, Chatcpt 5 günde bu rakama ulaştı. Acaba neden bu kadar çok kullanıldı? Hangi ihtiyacımızı karşıladı? 2 ayda 100 milyon kullanıcıya ulaştı chatcpt. Demek ki işleri değiştirecek. İş dünyasında kullanımı artacak” dedi.

Mataracı, “Herkes her şeyi en iyi şekilde yapamaz. İş ortaklıkları önemli. Yapay zeka projeleri geliştiren değil, uygulayanlara ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“HATA YAPARLARSA...”

Sempozyumun son konuşmacısı İçil Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Mustafa İçil de, “Teknoloji iş yapış biçimlerini değiştiriyor. Amazon bir e-ticaret şirketi ama finansal tablolarına bakın, en büyük karlılık teknolojiden geliyor. Hızlı bir şekilde hazırlanmak zorundayız” dedi.

Yapay zekanın uygulamalarına ilişkin örnekler veren İçil, “Pazarlamada yapay zeka kullanımını bilmeyenlerin artık iş kurması zorlaşacak. Yaratan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Müşteriye sunduğunuz hizmetlerde yapay zekayı kullanmak rekabette büyük farklar yaratacak. Yapay zeka hiç bıkmadan çalışacak bir eleman ama onu hala birileri yönetmeli ve eğitmeli. Yapay zekadan gelecekte korkmamıza gerek yok. Hata yaparlarsa ne olacak ondan korkmalıyız. İşsizlikten bahsetmeden geçmek istemiyorum. Teknolojiyi kullanırken risklerini bilmek zorundayız. Teknolojiyle işimi nasıl yapabilirim sorusuna cevap veremeyen biri işsiz kalabilir. Dünyayı ele geçirecek teknoloji geliyor mu? Evet geliyor. İnsandan daha iyi yaratabilen yapay zeka yolda geliyor. Beklediğimizden 20-30 sene önce geleceği bekleniyor. Geleceği güne kadar hangi adımları atmamız gerektiğini düşünüp o adımları atmamız lazım.”

Sosyal robot ADA-7’nin büyük ilgi gördüğü sempozyumda Orkestra Lima da izleyenlere etkileyici bir müzik gösterisi sundu.

Sempozyum sonunda sponsorlara plaketlerini BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu takdim etti.

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