BUSİAD Bursa Vizyonu Belgesi'ni bakanlığa sundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları (BUSİAD) Heyetini Ankara’da Bakanlık’taki makamında kabul etti.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğretim üyeliği de yapmış olan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Gümen’i ziyarette, BUSİAD Yönetim Kurulu Buğra Küçükkayalar, Başkan Yardımcısı Yasemin Uyar Duman, Yönetim Kurulu Üyesi Lale Yıldız, Genel Sekreter Erol Alakoç, BUSİAD Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Başkanı Serkan Durmuş ve Grup Üyesi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak hazır bulundu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD’ı kısaca tanıttıktan sonra, Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” çalışmasının sunumunu da yaptı.

Küçükkayalar, sanayi alanları oluşturulurken tarım, orman ve sulak alanların korunması gerektiğini belirterek, Bursa’da 370 bin hektar tarım alanının 74 bin hektarında ekim yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Bursa’nın fotoğrafının doğru çekilmesi gerektiğini belirten Buğra Küçükkayalar, sanayi için tek yöntemin organize sanayi bölgeleri oluşturmak olmadığını ifade ederek, doğru planlama ve uygulama ile tekil sanayi alanlarının da oluşturulabileceğini belirtti.

EKİLMEYEN TARIM ARAZİLERİ...

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Gümen de uydu vasıtasıyla elde edilen görüntüler ile 2 yıl ekilmeyen tarım arazilerinde ekim yaptırılacak bir düzenlemenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Gümen, Sanayi Bakanlığı ile tarım alanlarının kaybedilmemesine yönelik çalışmalar yapıldığını da vurguladı. Gürmen, kadınları ve gençleri tarıma çekmek için teşvik çalışmalarının yapıldığını, çalışmaların 40 yaş altı ve kadınları gözeten pozitif ayrımcılık ile hayata geçirileceğini de dile getirdi. Bakan yardımcısı Gürmen, ayrıca Bursa’nın dağ bölgeleri için ekoturizm taleplerinin son zamanlarda arttığını da vurguladı.