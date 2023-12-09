BUSİAD Ata'nın huzuruna çıktı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Üyeleri, Cumhuriyetin 100, BUSİAD’ın da 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ata’nın huzuruna çıktı.

ANKARA (İGFA) - BUSİAD Yönetim Kurulu ve üyelerinden oluşan bir grup, dün Ankara’ya giderek, Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda, Cumhuriyete olan bağlılıklarını bir kez daha ifade ettiler.

BUSİAD Heyeti, resmi törenle Aslanlı yoldan geçerek, Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıkarak, mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Resmi törenin ardından, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Büyük Atatürk, temellerini attığınız, Bursa sanayisi ve iş dünyasının üyeleri olarak, Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneğimizin 45., Cumhuriyetimizin 100. yılında, huzurunuza çıkmaktan büyük onur duymaktayız.

Gerçek bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıkla sağlanabileceğine olan inancınız ve onun sonucu olarak sanayileşme hamlesinde, 100 yıl önce kentimizin bereketli topraklarına attığınız sanayileşme tohumu ile Bursa’mıza verdiğiniz özel önem, geçen 100 yılda karşılığını vermiş, bugün kentimizin sembolü ulu bir çınar olarak ekonomideki güçlü yerini almıştır.

Bursa iş dünyası olarak, akıl ve bilimin ışığında; iyi eğitilmiş, çağı yakalamış ve hatta çağı belirleyen bir toplum olmak hedefinizde yürümeye devam ediyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin sarsılmaz savunucuları olarak karşınızda bulunurken, laikliğin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, özgür düşüncenin ve rasyonel aklın, hayatın her alanında hak ettiği yeri bulması için çalışmaya söz veriyoruz.

Kadının, hak ettiği yerde olmadığı bir toplumun ilerleyemeyeceğini bilerek, geleceğimizi gençlere emanet etme anlayışıyla, çağın gerektirdiği, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm çalışmalarına özel önem veriyoruz.

Biliyoruz ki, akıl ve bilimle çıkılan yoldan başarı elde edilir.

Büyük Atatürk, bize bıraktığın Cumhuriyet 100 yıldır dimdik ayakta. Sizler kurdunuz bizler onu gelecek nesillere daha iyi bırakmanın bayrak yarışında azimle çalışacağız.

En içten sevgi, saygı ve minnet duygularımızla.”

Buğra Küçükkayalar, yazdıklarını okuyarak imzaladıktan sonra, BUSİAD Heyeti ziyaretini Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.