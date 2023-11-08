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BUSİAD ailesinden 'kuşaklararası' buluşma

EKONOMİ 08.11.2023, 11:48
BUSİAD ailesinden 'kuşaklararası' buluşma

BUSİAD'ın etkinliğine katılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, dünyanın çoklu krizler yaşadığını ve bunun artık normalimiz olması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) -Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) marka etkinliklerinden olan “Ebeveynler ve Çocukları- Kuşaklararası Buluşma” etkinliğinin konukları TÜSİAD ve Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve oğlu ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan oldu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Uyar Duman’ın yönetiminde gerçekleştirilen söyleşide, dünyanın içinde bulunduğu duruma ilişkin soruyu yanıtlayan Orhan Turan, “Dünya çoklu krizleri yaşıyor. Normalimiz olması gerekiyor. Küresel iklim krizi, savaşlar vb. Artık normalimiz olmalı ve ona göre önlemler alıp yaşamalıyız. 40 yıldır iş dünyasındayım Sayısını hatırlamıyorum ama 15-20 kriz yaşadık ve sanırım dünyada krizi en iyi yöneten ülkelerden biriyiz. İş dünyası olarak daha öngörülebilir bir iş ortam arzu ediyoruz evet. Türkiye, dünyanın bu kaotik halinde aslında bu krizlerde öne çıkıyor. Çünkü pandemide gördük ki, gelişmiş ülkeler ve global markalar, tedariğini farklı ülkelerde kurmaya çalışıyor. Çin-ABD gerilimi, e-ticaret savaşları, Türkiyeyi ön plana çıkarıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin katma değerli markalı üretime ihtiyacı olduğunu ifade eden Turan, "Turizm, tekstil sanayi, ne yaparsak yapalım katma değer ve nitelikli insan kaynağına dayanıyor. Bu da eğitime dayanıyor. Fas, Mısır, Ukrayna, Pakistan ve Hindistan’dan nitelikli insan gücü göçü almalıyız" dedi.

Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme ilişkin soruları da yanıtlayan Turan, Avrupa için yeşil dönüşümün bir trend olmadığını yeni bir iş modeli olduğunu ifade ederken, Türkiye’nin de buna uyması gerektiğini aksi halde rekabet şansının olmayacağını söyledi.

Kadının iş hayatındaki yerini bugün konuşmanın bile zul olduğunu belirten Turan, “Kadınlar, erkekler neredeyse orda olmalı. Bu yüzyılda bunları konuşmamamız lazım” dedi.

Kendisini kutunun dışında düşünmek anlamında Z kuşağı olarak gördüğünü ifade eden Turan, iş insanlarının, insan kaynağı yönetimi ve paranın yönetimi konusuna ağırlık vermesi gerektiğini de dile getirdi.

Söyleşide Orhan Turan ve Ozan Turan ODE Yalıtım’da kuşakların çalışma yöntemleri ve işin bir kuşaktan diğerine devri noktasındaki bakışlarını da dinleyenlere aktardılar.

Etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise “Artık, her alanda ve her sektörde “Dijital, Yeşil ve Toplumsal Dönüşümü” gerçekleştiren ve bunu da sürdürülebilir kılarak, ülkemizin diğer illerinin de örnek alacağı pilot bir şehir olmalıyız. Ekonomimizin istenilen yere gelebilmesi için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün yanı sıra etkin hukuk, özgürlük ve demokrasinin de olması kaçınılmazdır” dedi.

Gecede BUSİAD üyeleri aile fotoğrafı da çektirdi. 

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