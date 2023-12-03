Bursa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesinde satışlar başladı

İmza attığı projeleriyle konut ve gayrimenkul alıcılarını kazançlı yatırım sağlayan prestijli yaşam alanları ile buluşturan Türkiye’nin lider inşaat firmalarından biri olan BAKYAPI, dev projeleriyle Bursa’ya yeni prestijli bölgeler kazandırırken kentin gelişimine de katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - BAKYAPI “PRESTİJ KORU” Projesi Türkiye’nin sayılı Bursa’nın ise bugüne kadar gerçekleşen en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak.

Yeşili ve tarihi mimarileri ile Türkiye’nin gözbebeği şehirlerinden biri olan Bursa’nın çehresi PRESTİJ KORU projesiyle daha da güzelleşecek ve gelişecek. Yaşam açısından güvenlik sorunu oluşturan eski binalar tek tek yıkılarak mevcut arazi PRESTİJ KORU projesine hazır hale getirildi. Bursa Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesinde yer alan dev proje ile kente 2400 modern konut kazandırılacak.

BAKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bakgör, “PRESTİJ KORU projemiz BAKYAPI olarak bizim ve Bursa’nın yüz akı projelerinden biri olacak. Projemizi 24 ayda bitirmeyi planlıyoruz. PRESTİJ KORU sadece Osmangazi ilçemize değil tüm kentimize bir canlılık katacak. Yeşil Bursa’nın modern yüzüne önemli bir katkı sağlayacak. Kentsel dönüşüm projesi Bursa’nın inşaat ve ticari hayatına da destek olacak" dedi.

PRESTİJ KORU’DA SATIŞLAR BAŞLADI

BAKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, PRESTİJ KORU projesinin hızla hayata geçtiğini belirterek, “Prestij Koru projemizde satışlarımız başladı. Lansmana özel BAKYAPI bünyesinde vade farksız taksitlendirme yapıyoruz. Bursalıların yoğun talep ve beğeni gösterdiği projemizde satışlarımız devam ediyor. Projemizde örnek dairemiz de hazır. Merak edenler gelip görebilirler. Prestij Koru’da şu anda kaba inşaatımız devam ediyor.” dedi.

“PRESTİJ KORU projesinde bloklar yüksek katlı değil, zemin artı 7 katlı olacak" diyen Bakgö, "Her katta 6 daire bulunuyor. Projede 3+1 ve 2+1 daire tipleri yer alıyor. Projeyi, açık ve kapalı otopark alanları, her bloğun kendi içerisinde sosyal alanları, radye temel ve deprem güvenliği bakımından üstünlüğü kanıtlanmış “tünel kalıp sistemi” ile inşa ediyoruz. Ayrıca karbon ayak izini azaltan güneş enerji sistemi (GES) ile kat maliklerinin ortak alan giderlerini düşürecek şekilde tüm blokların çatılarında kurulması gibi birçok yenilik ve avantajlar da sunuyoruz" diye konuştu.