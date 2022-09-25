Bursa’nın 'en büyük firmaları' belli oldu

Bursa’da en büyük firmalar belli oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla bu yıl 25’inci kez düzenlediği ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması – 2021’ sonuçlarına göre net satışlarıyla ilk 3 sırada Oyak Renault, TOFAŞ ve Borçelik yer aldı.BURSA (İGFA) - BTSO’nun Türkiye’nin en kapsamlı saha araştırmalarından biri olarak çeyrek asırdan bu yana düzenlediği ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın 2021 yılı sonuçları belli oldu.

Firmaların net satışlarıyla sıralandığı araştırma sonuçlarına göre ilk sırayı önceki iki yılda olduğu gibi yine Oyak Renault aldı.

Oyak Renault’un net satış rakamı 34,4 milyar TL olarak kaydedilirken, ikinci sırayı 31,9 milyar TL ile TOFAŞ, üçüncü sırayı ise 16,1 milyar TL ile Borçelik aldı. Bu firmaları sırasıyla TGS Dış Ticaret, Bosch, Limak Uludağ Elektrik, Sütaş, Asil Çelik ve Pro Yem takip etti. İlk 10’da yer alan bir firma ise adının açıklanmasını istemedi.

Küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizi olarak tanımlanan pandeminin gölgesinde faaliyetlerini sürdüren firmalar, buna karşın tüm ekonomik göstergelerde üstün bir performans sergiledi.

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda 2021 yılı verilerine göre cirosu 1 milyar TL’nin üzerinde olan şirket sayısı 50’ye yükseldi. 2020 yılında söz konusu firma sayısı 27 idi.

İhracattaki güçlü büyüme, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyonun etkisiyle 250 Büyük Firmanın net satışları son 10 yılın en hızlı artış oranı olan yüzde 62,8 ile 307 milyar 846 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu rakamın yüzde 70’ini ise listedeki ilk 50 firma gerçekleştirdi.

KAR EDEN FİRMA SAYISI AZALDI KAR ORANI ARTTI

250 Büyük Firma Araştırması’na göre, listede 2020 yılında kar eden firma sayısı 224 iken bu sayı 2021 yılında 217’ye geriledi. Buna karşın 250 firmanın karlılıkları bir önceki yıla göre yüzde 137,8 artışla 32 milyar TL’ye yükseldi. Bursa’nın 2021 yılında yaptığı 16 milyar dolarlık ihracatın da 12,5 milyar dolarını listede yer alan firmalar gerçekleştirdi. Listedeki firmalar 2020 yılında ise 9,8 milyar dolarlık ihracata imza atmıştı.

250 Büyük Firma tarafından oluşturulan katma değer 2020 yılında 30,6 milyar TL iken bu rakam 2021 yılında 56 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu firmaların bir önceki yıla kıyasla öz kaynakları 49,9 milyar TL’den 82 milyar TL’ye, aktif büyüklükleri 145,7 milyar TL’den 239 milyar TL’ye, vergi öncesi dönem karları 12,6 milyar TL’den 30 milyar TL’ye, üretimden satışları da 139,4 milyar TL’den 214,2 milyar TL’ye ulaştı.

BAŞKAN BURKAY’DAN FİRMALARA TEŞEKKÜR

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin hedeflerine liderlik eden Bursa’da, kent ekonomisine ışık tutmak amacıyla ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nı bu yıl 25’inci kez gerçekleştirdiklerini söyledi. Burkay, “Ortaya çıkan tabloya göre yapacağımız çalışmalar için de yol gösterici nitelikte olan Bursa 250 Büyük Firma Araştırmamıza katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın sonuçları www.ilk250.org.tr internet sitesi üzerinden de incelenebiliyor.