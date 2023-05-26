Bursalı’ya Amerikan İş Ödülleri’nde 3 altın ödül

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen ve çeşitli kategorilerde en başarılı kurumların ödüllendirildiği Amerikan İş Ödülleri’nde üstün bir başarı sergiledi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Amerikan İş Ödülleri’nde (American Business Awards - ABA) büyük bir başarıya imza attı ve başvurduğu 3 kategoride altın ödül alma başarısı gösterdi.

Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında gösterilen organizasyonda Bursalı yarışmaya Bursalı markasıyla başvurduğu ‘Yılın Şirketi - Giyim, Güzellik ve Moda’, ‘Yılın Şirketi - Tüketim Ürünleri’ ve ‘Yılın En Yenilikçi Şirketi’ kategorilerinde altın ödül almaya hak kazandı. Firma bu başarısıyla aynı zamanda‘Yılın Şirketi – Giyim, Güzellik ve Moda’ kategorisinde 3 yıl üst üste altın ödül kazanmış oldu.

Ödül hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Amerikan İş Ödülleri’nde toplam 3 ödül almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bursalı, hayata geçirdikleri yenilikçi projeleri ile uluslararası platformlarda ödül almaya devam ettiklerini belirterek, “Son alarak dünyanın en saygın iş ödülleri arasında gösterilen organizasyonda Bursalı markamızla büyük bir başarıya imza attık. Başvurduğumuz tüm kategorilerde altın ödül aldığımız için gururluyuz. Sürdürülebilir bir büyüme anlayışı ile çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bugüne kadar aldığımız ödüller de bu konudaki kararlılığımızın en önemli göstergelerinden biri. Uluslararası anlamda önemli bir yeri olan Amerikan İş Ödülleri’nde, bu önemli başarıyı elde etmemize vesile olan tüm ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.

AR-GE VE TASARIM ODAKLI ÇALIŞMA

Kuruldukları günden bu yana Ar-Ge ve tasarım odaklı çalışmaya büyük önem verdiklerine dikkat çeken Bursalı, fark yaratan çalışmaları ile sektörlerinin küreseldeki en büyük oyuncularından biri haline geldiklerini kaydetti.

Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne sahip olduklarını ifade eden Bursalı, “Merkezimizde alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla birlikte kendimizi sürekli geliştirerek yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Sürekli iyileştirme anlayışıyla daima gelecek odaklı adımlar atarken, üretimde verimliliği ve katma değeri arttıran hamlelerimizle sektörün geleceğine ışık tutmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.