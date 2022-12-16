Bursalı’dan yurtdışına yatırım atağı

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, dünya ticaretinde yaşanan zorluklara rağmen küresel hedefleri doğrultusunda hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, küreseldeki operasyonel faaliyetlerini daha verimli hale getirme, sürdürülebilir kârlılık ve optimum maliyet odağıyla çalışmalarını sürdürdüğü Türkmenistan’daki yatırımını büyütme kararı aldıklarını açıkladı.

Geleceğe yönelik hedefleri kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Bursalı, “Değişen küresel dinamiklerle birlikte firmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve müşterilerimize kaliteli hizmet verebilmek adına yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Küresel pazar beklentilerine yanıt verecek, özgün ve nitelikli ürünler geliştirmenin yanı sıra; uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyimimizi yetkin insan gücü ile birleştirerek, her türlü üretim, test, tasarım, analiz ve stratejilerini yüksek standartlarda gerçekleştiriyoruz” dedi.

YENİ ÜRETİM MODELLERİ GELİŞTİRİYORUZ

Dünya standartlarında ürünler tasarladıklarına dikkat çeken Bursalı, küresel pazarlarda da Bursalı markası ile fark oluşturduklarını kaydetti.

Küresel yapılanma çerçevesinde Türkmenistan’daki yatırımı büyüteceklerini belirten Bursalı, "Burada 100 bin metrekarelik kapalı alanda yeni üretim modelleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Fabrikamızda 2023’ün ilk çeyreğinde iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahane faaliyete başlayacak ve ikinci fazda havlu dokuma tesisi ile konfeksiyon tesisi de faaliyete alınacak” dedi.

Türkmenistan’daki fabrikalarında yıllık 12 bin ton iplik üretim büküm ve boya kapasitesi ile yıllık 10 bin ton havlu dokuma ve konfeksiyon kapasitesi olacağını belirten Bursalı, yaklaşık 1000 kişilik yeni istihdam planladıklarını ve firma olarak bölgeye yapılan tekstil yatırımlarını uzun vadede arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursalı, yurtdışındaki yatırımları daha da arttıracak ve inovasyon odaklı ürünler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.