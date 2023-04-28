Son Dakika

Bursalı’dan Türkmenistan’a dev makine hamlesi

EKONOMİ 28.04.2023, 12:48
Bursalı’dan Türkmenistan’a dev makine hamlesi

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, küresel büyüme yolculuğuna hızla devam ediyor. Türkmenistan’da yabancı ortaklı ilk havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza atan Bursalı ülkeye 200 tır makine ekipmanı gönderdi.BURSA (İGFA) - Türkmenistan’daki fabrikasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Bursalı ülkeye 200 tır makine parkuru göndererek, çalışmalarını hızlandırdı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Türkmenistan’da yabancı ortaklı ilk havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza attıklarını söyledi. Bursalı, küresel büyüme yolculuğunda emin adımlarla yol almaya devam ettiklerini belirterek, “Dünya ticaretinde yaşanan zorluklara rağmen Bursalı olarak küresel büyüme yolculuğumuza hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkmenistan’da faaliyetlerimizi verimli hale getirme kararı aldık ve odağımıza ülkedeki yatırımımızı aldık. Tesisimize 22.5 milyon dolarlık ürün gönderdik. Yerli ve milli üretime verdiğimiz önem doğrultusunda Türkmenistan’a 200 tır makine ekipmanı gitti. En kısa sürede Türkmenistan’da da Bursalı rüzgarını estireceğiz” dedi.

TÜRKMENİSTAN’DA DA YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARA YÖN VERECEĞİZ

Sürekli geliştirdikleri ürün ve hizmetleriyle de fark yarattıklarına dikkat çeken Bursalı, yenilikçi çalışmaları ile sektöre yön verdiklerini söyledi.Türkiye’nin Tekstil Sektöründeki Bakanlık Onaylı ilk ve tek Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne sahip olduklarını ifade eden Bursalı, “Sektörümüzün küreseldeki en büyük oyuncularından biri haline gelen firmamız, yenilikçi ve dönüşüm odaklı yapısı sayesinde küresel düzeyde önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Hep bir adım önde olmak adına son teknolojiyi yakından takip ediyor, son teknoloji ile ürünlerimizi üretiyoruz. Sıradanlığın dışına çıkarak rakiplerimizden her zaman önde olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkmenistan’da da yenilikçi çalışmalarımızla tekstil sektörüne yön vereceğiz” diye konuştu.  

Burada 100.000 metrekarelik kapalı alanda yeni üretim modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bursalı, fabrikalarında öncelikle iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahanenin faaliyete başlayacağını ve ikinci fazda havlu dokuma tesisi ile konfeksiyon tesisi de faaliyete alınacağını kaydetti.

Bu arada Bursalı’nın Türkmenistan’daki fabrikasında yıllık 12 bin ton iplik üretim büküm ve boya kapasitesi ile yıllık 10 bin ton havlu dokuma ve konfeksiyon kapasitesi olacak ve burada yaklaşık 1000 kişilik yeni istihdam sağlanacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 30 62
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 29 29
16. Giresunspor 29 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 32 69
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Eyüpspor 34 59
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Keçiörengücü 33 50
10. Bandırmaspor 32 50
11. Boluspor 32 48
12. Tuzlaspor 33 38
13. Erzurumspor 32 33
14. Altay 33 33
15. Altınordu 32 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 32 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. Arsenal 33 75
2. M.City 31 73
3. Newcastle 32 62
4. M. United 31 60
5. Tottenham 33 54
6. Aston Villa 33 54
7. Liverpool 32 53
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 32 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 32 39
13. Wolves 34 37
14. Bournemouth 33 36
15. West Ham United 33 34
16. Leeds United 33 30
17. Nottingham Forest 34 30
18. Leicester City 33 29
19. Everton 33 28
20. Southampton 33 24
Takımlar O P
1. Barcelona 32 79
2. Real Madrid 32 68
3. Atletico Madrid 31 63
4. Real Sociedad 32 58
5. Villarreal 31 50
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 31 46
8. Osasuna 32 44
9. Rayo Vallecano 32 43
10. Girona 31 41
11. Sevilla 31 41
12. Mallorca 31 40
13. Celta Vigo 31 39
14. Real Valladolid 31 35
15. Almeria 32 33
16. Valencia 31 33
17. Cadiz 31 32
18. Getafe 31 31
19. Espanyol 31 28
20. Elche 32 16