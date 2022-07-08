Bursalı ROTCAR Afrika pazarına açılıyor

Bursa’dan dünyaya araç ön takım parçaları üretip ihracat gerçekleştiren ROTCAR AUTOMOTİVE Akdeniz ve Afrika kıtasının en büyük ülkesi Cezayir’de gerçekleştirilen fuarla Afrika pazarına açıldı.BURSA (İGFA) - ROTCAR AUTOMOTİVE Yönetim Kurulu Başkan Nazmi Yıldırım fuar hakkında bilgiler verdiği açıklamasında ROTCAR’ın hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afrika kıtasının en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Cezayir’de son yıllarda ortaya çıkan sorunlara karşı ülke makamlarının ithalatı kısıtlamaya yönelik birçok sıkı tedbir aldığını ifade eden Yıldırım, ithalat yasakları dolayısıyla fuarda az sayıda ziyaretçi olduğunu ancak ziyaretçilerin seçkin kişilerden oluşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İkili görüşme gerçekleştirmek için bir çok alım heyetinin randevuyla ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, "Çok yoğun bir fuarı geride bıraktık. Made İn Türkiye markalı yerli ürünlerimizin gördüğü ilgi bizleri çok memnun etti. İthalattaki zorluklara rağmen bizden ısrarla ürün almak istiyorlar" dedi.

Cezayir 45 milyon nüfusuyla Afrika’nın üretim ve ticaret üssü olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Cezayir’in Kuzey ve Güneyinde ROTCAR bayiliği fikrini değerlendireceğiz. Bölgeye yönelik yeni yatırımlarımız olacak. Fransa ve İspanya’dan önemli isimlerle görüştük. Bayiliğimiz almak isteyen çok sayıda yetkili oldu. Bursa’da tüm fırsatları değerlendirerek uzun vadeli planlar çerçevesinde yeni pazarlarda yer almak istiyoruz” diye konuştu.