Bursalı mobilyacılar İtalya Milano'da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlenen organizasyonda mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilen Salone Internazionale del Mobile Fuarı’nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Milano’da 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Salone Internazionale del Mobile Fuarı’nı ziyaret eden BTSO heyeti, mobilya sektöründeki yenilikler ve tasarım trendlerini yakın takibe aldı.

Rho Fiera Milano’da bu yıl 60’ıncısı gerçekleştirilen fuarı 6 gün boyunca 173 ülkeden 262 binden fazla kişi ziyaret etti. Rekor ziyaretçi sayısına ulaşan fuara katılan 2.175 firmanın 26’sını ise Türk firmaları oluşturdu. Dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen Salone del Mobile Milano’yu Bursalı mobilya sektörü temsilcileri BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi Projesi ile ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, BTSO 38. Meslek Komitesi Başkanı Orhan Gümüş ve Komite Başkan Yardımcısı Sadık Şengül’ün de yer aldığı yaklaşık 20 kişilik BTSO heyeti fuarda incelemelerde bulundu.

“FUARLARI GİRİŞİMCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Küresel Fuar Acentesi ile BTSO üyelerini dünyanın en prestijli fuarları ile buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

BTSO 38. Meslek Komitesi Başkanı Orhan Gümüş, Salone del Mobile Fuarı’nın dünya mobilya ticaretinin nabzını tutan bir fuar olduğunu belirterek, Küresel Fuar Acentesi’nin başarılı organizasyonu ile verimli bir program geçirdiklerini belirtti.

Fuarlara katılımın sektörün rekabet gücünü arttırdığını belirten BTSO 38. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ise, son yıllarda önemli bir ivme kazanan mobilya sektörümüzün 10 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlamak adına BTSO çatısı altında çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan firmalar, KOSGEB’den 20.000 TL’ye, BTSO’dan ise 1.000 TL’ye kadar destek alınabildiği belirtildi.