Bursalı marketçilerden Güneydoğu çıkarması

Kilis’te Beyoğlu Çikolata’nın üretim tesisine inceleme gezisi gerçekleştiren Bursalı marketçiler, Gaziantep ve Şanlıurfa’da da işbirliği için ilk adımları attı.BURSA (İGFA) - Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Beyoğlu Çikolata’nın üretim tesisini inceleyen Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) üyeleri, Gaziantep ve Şanlıurfa’da da gıda sektörü temsilcileri ile işbirliği odaklı görüşmeler yaptı.

Tedarikçilerin üretim tesislerine belli dönemlerde gezi düzenlediklerini ifade eden Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Beyoğlu Çikolata’nın uluslararası bir şirket haline geldiğini gözlemlemiş olduk. Ürünlerin daha fazla kitleye ulaşması adına işbirliği protokolü imzaladık. Bursa’daki yerel marketler için Beyoğlu Çikolata’nın önceliği daha da artacak. Gaziantep ve Şanlıurfa’da da sektör temsilcilerimiz ile istişarelerde bulunduk, işbirliği imkânlarını ele aldık. 13-14 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ organizasyonunda da tedarikçilerimiz ile yeni işbirliklerinin temelini atacağız.” diye konuştu. 3 dönemdir görevde olduğunu da hatırlatan Başkan Kılıç, “Göreve geldiğimizde 18 olan üye sayısını 45’e çıkardık. 50’nin de üzerine çıkarak gücümüze güç katacağız.” ifadelerini kullandı.

‘BURSA’DAKİ MARKETLER BİZİ DESTEKLESİN’

Yaklaşık 70 ürün imal ettiklerini kaydeden Beyoğlu Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ölçücüer de “Kilis OSB’de, 52 bin metrekare alanda bin kişi istihdam ediyoruz. 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yarısı ihracata gidiyor. Yatırımlarımızın yüzde 100’ü Türk menşelidir. Çatımızı da güneş enerjisi sistemleri ile donattık ve enerjimizin yarısını bu sistemden sağlıyoruz. Yeni üretim hatları ile birlikte yıllık 36 bin ton olan üretimimizi 45 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Birçok kentte olduğu gibi Bursa’da çok ciddi bir müşteri profilimiz ve potansiyelimiz var. Bu toplantıdan sonra Bursa’daki yerel marketler ile işbirliğimiz çok daha iyi noktalara gelecek. Ürünlerimize daha fazla yer vermelerini ve markalaşma yolunda kıymetli destekleriyle önümüzü açmalarını bekliyoruz.” dedi.

‘TEDARİKÇİLER İLE İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ’

Beyoğlu Çikolata Yurt İçi Satış Direktörü Aykan Şimşek, “Bursalı market işletmecilerimizin yerli ve milli üretimimiz ile gurur duyduklarını söylemeleri bizi çok mutlu etti. İşbirliğimiz daha da yoğunlaşacak.” şeklinde konuştu. Kese Gross Market Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Türkoğlu, “Bursa’daki yerel marketler olarak üretici-tedarikçi firmalar ile istişareye çok önem veriyoruz. Böylece işbirliğini ileriye taşıyabiliyoruz. Beyoğlu ile de aynı şekilde ilerleyeceğiz.” dedi. Hakkıoğulları Market Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karalı, “Kilis’teki üretim tesisi, bizi adeta büyüledi. Başarılı bir sistem geliştirilmiş. Beyoğlu Çikolata’nın tüm ürünlerine, en iyi şekilde raflarımızda yer vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Gross Toptan İnsan Kaynakları Müdürü Yusuf Kılıç, “Harika bir tesis kurmuşlar. Beklentimizin çok üzerindeydi. Ürünlerin çok hijyenik bir ortamda üretildiğini gördük.” diye konuştu.