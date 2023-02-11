Bursagaz’dan afetler öncesi alınacak tedbirler

Bursagaz, olası afetler öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda abonelerini bilgilendirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında doğal gaz ile ilgili yapılması gerekenler konusunda abonelerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Bursagaz’dan yapılan açıklamada, olası tüm afetlerden önce alınacak tedbirlerin afet sırasında ve sonrasında abonelere kolaylık sağlayacağı vurgulandı. Alınması gereken tedbirler şu şekilde belirtildi: "Bursagaz’ın onayı olmadan doğal gaz tesisatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Doğal gaz bina/daire giriş vanasının yeri öğrenilmelidir. Doğal gaz yakıcı cihazlar sallanmayacak ve herhangi bir sarsıntıda yer değiştirmeyecek şekilde monte edilmelidir. Kombi, şofben, radyatör ve boruların montajının yapılacağı duvar, nemlilik, eğim, uygunluk açısından uzmanlara kontrol ettirilmelidir. Herhangi bir afet yaşanması durumunda ise;

Afet riski ortadan kalktıktan sonra doğal gaz bina/daire girişindeki vana kapatılmalıdır. Gaz kaçağı ihtimaline karşı kapı ve pencereler açılmalıdır. Kıvılcım oluşturabileceği için elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalıdır. Telefon, asansör ve kapı zili kullanılmamalıdır. Şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlar, bacalar ve havalandırma menfezleri kontrol edilmelidir. Bacalı cihazlar ve bacalar ise yetkili firmalara kontrol ettirilmelidir. Esnek bağlantı boruları kontrol edilmeli, sızdırmazlık özelliğini yitirmiş olanların yetkili firmalarca değiştirilmesi sağlanmalıdır. Herhangi bir yangın anında ise hemen itfaiye ile 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranmalı ve bina girişinde bulunan vanadan doğal gaz akışı kesilmelidir.