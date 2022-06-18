Bursa’da tarım masaya yatırıldı; Gençleri tarıma teşvik etmek şart

Bursa Ördekli Kültür Merkezi’nde Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından “Tarımda Üreten Bursa ve Yerelden Genele Kalkınan Türkiye” konulu konferans gerçekleştirildi. Gerçekleşen konferansta konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, “Gençleri çiftçilik yapmaya ikna etmemiz gerekiyor” dedi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından “Tarımda üreten Bursa ve Yerelden Genele Kalkınan Türkiye” konulu konferans düzenlendi. Ördekli Hamamı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca’nın yanı sıra TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Bursa Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Milli Gazete Haber Müdürü Saadettin İnan, Saadet Partisi ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, “Düzenlemiş olduğumuz bu programa hepiniz hoş geldiniz. Tarım deyince Milli Görüş hareketinin tarımla ilgili duruşunu, bakışını herkes biliyor. Biz de bu konuya verdiğimiz önemden dolayı böyle bir program düzenlemeyi düşündük. Çünkü son dönemde ciddi anlamda tarımla ilgili sıkıntılar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Sıkıntılar birçok yönde yaşanıyor. Milli Görüş Hareketi eskiden beri ülkemizin coğrafi yapısı gereği güçlü bir Türkiye’nin inşası için çalışmıştır. Türkiye’de tarımda kendi kendine yetebilecek bir ülke olma potansiyelinde olduğu için bu konuya önem vermiştir ve hep gündeminde tutmuştur. İktidara gelinen kısa dönemlerde tarım ve hayvancılıkta ciddi desteklerini verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu münasebetle biz tarıma ve hayvancılığa önem veren bir hareketiz. Özellikle bizim kalkınmamıza en büyük katkı sağlayacak sektörlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü altyapı ve coğrafyamız buna çok uygun. Yatırım maliyeti ve bu yatırımın geriye dönüşme süreci çok kısa olduğu için. Özellikle içinde bulunduğumuz ve ekonomik sıkıntıyı aşmamız için en kolay yollarından biri olduğunu düşünüyoruz. Etraflıca bazı sorunlar da var. Bunların başında hızlı kentleşme, çarpık yapılaşma sonucu maalesef heba edilen tarım arazileri, Bursa’mız için son derece önemli bir sorun. Hepimiz üzülüyoruz. Tarım ve gıda temel ihtiyaçtır. Bu münasebetle ilerleyen süreçlerde bu konuya önem verilmesini arzu ediyoruz. Örneğin önderlik yapabileceğimiz birçok üründe sırf kotalardan ötürü üretim yapamıyoruz. Sahip olduğumuz bu coğrafi zenginliklerin farkına varır, hem tarımda kendi kendine yeten ülke olur hem de tarımla elde edilecek gelirlerle diğer ihtiyaçların karşılanmasında kaynak sağlamış oluruz” şeklinde konuştu.

“TARIM TOPRAKLARIMIZ SANAYİLEŞME UĞRUNA YOK EDİLDİ”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, “Tarımın konuşulduğu her yerde var olmak istiyoruz ve her yerde de dilimizin döndüğünce bildiğimiz doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Çiftçisi dertli, esnafı dertli, sanayisi dertli, akademi çalışanı dertli, mühendisi dertli, hepimiz dertliyiz. 2002 yılından beri yaklaşık 3.1 milyon hektar tarım topraklarımız sanayileşme kentleşme uğruna tarım dışına çıkartıldı. Artık kazanamıyor ve borç gırtlağa dayandı, taşıyor. Çiftçi artık yeter diyor ama yinede benim çiftçim o kadar fedakar ki inşallah seneye kazanacağım umuduyla tarımı terk etmemek için mücadele ediyor. Ne yazık ki çocuklarına ‘git sen çiftçi ol’ demiyor ‘sen bari çiftçi olma git kendini kurtar’ diyor. Bunun sonucunda da çiftçilerimiz, gençler köylerden uzaklaşıyor. Çünkü köylere yatırım yapmayı bıraktık. Sosyal donatı alanları yok, sağlık yok, eğitim yok. Avrupa’da köylere gittiğiniz zaman şehirde yaşamak istemezsiniz” şeklinde konuştu.

“KÖYLERDE YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ”

Pandemi sürecinin tarımın önemini gösterdiğini ifade eden Başkan Çakmak, “Tarıma yeterli destek verilmiyor. Pandemi sürecinde bile birçok sektöre destek verildi ama tek destek verilmeyen sektör tarımdı. Diğer köylerdeki imkanları da iyileştirmemiz gerekiyor. Terse göç başlanması gerekiyor. Bugünden yarına olacak bir iş değil ama bir an önce başlamamız gerekiyor. Köylerdeki yaşam koşullarının mutlak süreçte iyileştirilmesi gerekiyor. Gençleri çiftçilik yapmaya ikna etmemiz gerekiyor. Çiftçi olmazsa aç kalırız. Çiftçi bizim baş tacımız olmalı. Onları el üstünde tutmalıyız” dedi.

“Bursa tarım arazisinin 4’te 1’i ekilmiyor” diyen Çakmak, “Bursa’da bu böyle yaşanıyorsa gelin Türkiye’yi siz düşünün. Bursa gibi tarım potansiyeli yüksek, yağışı iyi, sulama imkanları olan, toprağı verimli bir yerde 4’te 1’i ekilmeden bırakılıyor. Çünkü çiftçi kazanamıyor. Biz köylüye gerekli desteği vermeliyiz. Çiftçiye basınçlı sulama sistemleri, yağmurlama, damlama gibi sulama sistemleri ile sulama imkanları yaratırsak ve yine çiftçimizi bilinçlendirip bitkileri istediği zamanda, istediği dozda suyu verme imkanını sağlarsak, çiftçiyi de bu konuda eğitirsek, sudan da yüzde 50’ye kadar tasarruf etmiş oluruz.” diye konuştu.

“ASIL KONUŞMAMIZ GEREKEN KONU ÇİFTÇİ”

Milli Gazete Haber Müdürü Saadettin İnan ise konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Çiftçi üretim yapamıyor. Mazot 30 Liraya dayandı. Asıl konuşmamız konu bu. Çiftçi nasıl üretebilir? Tarım bakanı daha memleketteki sütün fiyatını düzene sokamadı. Yem fiyatları durmuyor, dolar durmuyor. Sürekli fiyatlar değişiyor. Şimdi buğday fiyatları açıklandı. 7,5 Lira. Geçen seneye oranla karşılaştırdığımız zaman iyi bir fiyat. En azından taban fiyat. Mantıklı adımlar atmalıyız. Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye’de her tarafta örgütlü. Finans anlamında, çiftçinin üretiminin pazarlanması anlamında. Doğrudan çiftçiye dokunabilecek yapısı var.”

Konferans sonunda TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Bursa Tarım Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, Milli Gazete Haber Müdürü Saadettin İnan’a tarıma katkılarından dolayı teşekkür plaketi edildi.