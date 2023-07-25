Bursa’da sektörlerin geleceği ortak akılla şekilleniyor

Bursa iş dünyası, üniversiteler ve kamu kurumlarının temsilcilerini aynı masa etrafından buluşturan Sektörel Konseyler, iki gün boyunca gerçekleştirilen toplantılarda yeni döneme ilişkin yol haritalarını değerlendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Sektörel Konseyler, yeni dönem yol haritalarını belirlemek üzere Bursa Business School’da “Strateji Arama Çalıştayı” gerçekleştirdi.

BTSO tarafından Uludağ’da iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School, “BTSO Sektörel Konseyler Strateji Arama Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, Bursa Uludağ Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri ile Konsey Başkanları ve Başkan Yardımcılarının katıldığı Uludağ’daki iki günlük çalıştay programında Konseylerin yapacağı çalışmaları daha sistemli hale getirecek yol haritasının oluşturulması ve iş dünyası-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi hedefiyle yeni stratejiler değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ’daki Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun Cumhuriyet döneminin en önemli eserleri arasında yer aldığını söyledi. Anıtkabir'in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Tomsu'nun yaptığı eseri kapsamlı bir renovasyon çalışmasının ardından iş dünyasının hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Burkay, “Bu eser, alanında dünyada ilk 5 tesis içerisinde yer alıyor. Odamız bünyesinde 1992 yılında Eğitim Vakfı kurulmuştu. Şimdi biz bu eğitim çalışmalarını Bursa Business School (BBS) ile bir kademe yukarı taşıyoruz. Üniversitelerimiz ile yapacağımız işbirlikleri ile özellikle şirketlerdeki üst yöneticilerin bilgilerini upgrade etmelerini sağlayacağız. Şimdiye kadar 6 üniversitemizle işbirliği anlaşması yaptık. INSEAD, Harvard Business School gibi dünyadaki başarılı örneklerden ilham alarak kurguladığımız BBS, Türkiye’de tek olacak. Buradaki eğitimler eski ekonomiden yeni ekonomiye dönüşüme güç katacak.” dedi.

Burkay, Bursa’nın küresel rekabet yarışında nitelikli insan kaynağı kadar, ekonomideki değişim ve dönüşüme adapte olacak girişimcilere de ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

BTSO gibi kurumların her alanda dönüştürücü gücünü kullanması gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, 2013 yılında Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk kez sektörel konsey yapılanmasını oluşturduklarını hatırlattı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Business School projesinin hayat boyu öğrenme yönünde iş dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Sanayinin üniversiteden büyük beklentileri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, " Sanayiyi güçlendiren akademik akıl, sanayiyle güçlenen üniversite olmak istiyoruz. Böyle bir mottomuz var. BTSO Sektör Konseyleri’nde yer almaktan da çok memnunuz.” dedi.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, Bursa Business School’un Bursa için çok önemli bir fonksiyon üstleneceğini belirterek, Mudanya Üniversitesi’ni iş dünyası ile yapılacak çalışmalarda öne çıkarmak istediklerini kaydetti.

Toplantılarda 23 ayrı sektörde faaliyet gösteren Sektörel Konseylerin temsilcileri de yeni dönemde planladıkları projelere ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.