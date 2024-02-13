Bursa’da mezar yerlerine rekor zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmetleri Ücret Tarifesi zamlandı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen tarifeye göre, Bursa'daki boş mezar yeri ücretleri, bulunduğu gruba göre değişiklik gösterirken en yüksek mezarlığın ücreti ise 150 bin lira olarak belirlendi.

İşte Bursa’daki boş mezar yerlerinin ortalama fiyatları…

-Hamitler Kent Mezarlığı: 26 bin lira

-Erdoğanköy Kent Mezarlığı: 16 bin lira

-Hasköy Kent Mezarlığı: 26 bin lira

-Ahmetpaşa, Çekirge, Pınarbaşı ve Alacahırka mezarlıkları: 45 bin lira

-Arabayatağı, Baruthane, Değirmenlikızık, Değirmenönü, Küçükbalıklı, Piremi ve Soğanlı mezarlıkları: 25 bin lira

-Geçit, Emek, Görükle(eski), Vakıf, Beşevler, Hürriyet, İhsaniye, Fidyekızık, Hamitler(köy), Karaman, Kestel ve Tuna mezarlıkları: 18 bin lira

-Gürsu Mezarlığı: 26 bin lira

-İznik ve Yenişehir mezarlıkları: 12 bin lira

-Gemlik (Merkez) Eski Mezarlığı: 18 bin lira

-Gemlik (Merkez) Yeni Mezarlığı:14 bin lira

-Gemlik Umurbey, Kurşunlu, Gençali, ve Küçükkumla mezarlıkları: 2 bin lira

-Gemlik Umurbey, Kurşunlu, Gençali, ve Küçükkumla dışındaki mahalle mezarlıkları: 300 lira

-Mustafakemalpaşa (Merkez) Adile Mezarlığı: 2 bin lira

-Mustafakemalpaşa Lala Şahin Mezarlığı: 750 lira

-Harmancık, Keles Merkez ve mahalle mezarlıkları: 300 lira

-Orhangazi Merkez ve mahalle mezarlıkları: 26 bin lira

-Panayır, Yunuseli, Odunluk, Çalı(eski), Fethiye ve Balat mezarlıkları: 2 bin lira

-Emir Sultan Mezarlığı: 150 bin lira

-İsabey Mezarlığı: 30 bin lira

-Turanköy Tavşantepe Mezarlığı: 2 bin lira

ÜCRETSİZ SAĞLANAN HİZMETLER NELER?

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan gasilhane, yıkama, kefen, organ gömüsü, tahta ve mezar kazısı, Bursa içine ve dışına nakil, tabut, tahnit-ilaçlama, bir takım cenaze tabut örtüsü hizmetleri tamamen ücretsiz veriliyor. Şehit anne, baba, eş ve çocuklarının vefat etmeleri halinde define açık mezarlıklardan istenen yerde ücretsiz defin sağlanırken vefat eden gaziler Bursa Hamitler Kent Mezarlığı Gaziler Adası’nda ücretsiz defnediliyor.

MEZAR TAŞLARINA DA ZAM GELDİ!

Maliyet artışlardan dolayı mezar taşları da son bir yılda iki kat pahalandı.

Uzun yıllardır mermer sektöründe faaliyet gösteren usta, mezar yapımı için sunduğu hizmetlerin ücretini Herkes Duysun ekibiyle paylaştı.

Mezar yapımı konusunda görüşlerine başvurulan mermer ustası, standart ölçülerde bir mezarın bir günde hazırlandığını ve ertesi gün tamamlandığını dile getirerek, nisan ayları gibi havaların ısınmasıyla mezar fiyatlarının artabileceğini söyledi.

Mermerin türüne, kalınlığına, çimento harç payına ve alçaklığına göre fiyatların değiştiğini söyleyen mermer ustası, mezar mermerlerinde granit tercih edildiğinde fiyatların arttığını belirtti.

Kalınlığı 6 cm olan mezar ücretinin 15 bin lira, kalınlığı 3 cm olan mezar ücretinin 12 bin lira olduğunu söyleyen usta, bebek mezarının ise 4 bin liradan başladığını açıkladı.

Mermer ustası, alt kademesi olmayan yalnızca çeperden oluşan 40 santimetrelik mezarın ise 9 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.