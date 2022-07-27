Bursa’da 'Güvenli İnşaat için Bilinçli Kadro Hibe Projesi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından 'Güvenli İnşaat için Bilinçli Kadro Hibe Projesi' toplantısının kapanışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında DİEM açılışı da protokol tarafından yapıldı.

GÜLİN ÖZDEMİR - ERCAN ÇALIŞIR / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından Güvenli İnşaat için Bilinçli Kadro Hibe Projesi'nin kapanış programına Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Klavuz, Büyükşehir Başkanvekili Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, İGF Genel Başkanı Mesut Demir katıldı.

Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yaman Karadeniz konuşmasında, "36 proje içerisinde Uludağ Üniversitesi'nin projesi de kabul oldu. Proje kapsamında bizim çok değer verdiğimiz kalıcı bir merkez olması gerekiyordu. Onu da bugün değerli sponsorlarımızın katkılarıyla çok büyük emek vererek gerçekleştiriyoruz. İnşaata başladığımız zaman pandemi süreci vardı. Zorluklar içerisinde inşaat serüvenimiz oldu. Bu inşaat macerasında değerli sponsorlarımız imdadımıza yetişti. Nilüfer Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Mitsubishi Elektirik ve diğer bütün İMSİAD üyeleri ve 3 yıllık zorlu maraton dizlerinde bugün katılımlarıyla beraber bir hayaldi, gerçeğe dönüştü. Bu sebeple tüm sponsorlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç'ın konuşmasında, "Bu projede çalışmaktan gurur duyuyoruz. 2 önemli ilkemizi bu projede gerçekleştirdik. İş güvenliği ve sanayi - üniversite işbirliği hayata geçmiş oldu. DİEM, emsal olacak bir projedir. Buraya gelip yöneticilerimizi eğitebileceğiz. Ayrıca, diğer sektörlerin de iş güvenliği konusunda faydalanacağı bir yer. Ülkemizde yaşanan ölümlü iş kazasının 3'te 1'i inşaat sektörü. Bu oranı böyle projelerle sıfırlamak en büyük hedefimizdir. Bu merkez misyonuyla, önümüzdeki yıllarda ilerleyen yıllarda iş kazalarını önleyecek bir merkez olacaktır. Bursa, örnek olan bu projesiyle, sektöre uzun yıllar hizmet etmiş oldu. Bu konuda bizim de bir yapabilmemiz çok önemliydi. Destek verenlere teşekkür ediyor, tesisin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.